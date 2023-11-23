Штат Нью-Джерси запретит продажу бензиновых автомобилей с 2035 года

Нью-Джерси станет одним из первых штатов США, который полностью запретит продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года. Запрет будет касаться не только подержанных, но и новых автомобилей, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Новые правила, направленные на улучшение качества воздуха и сокращение выбросов загрязняющих веществ, начнут действовать на территории штата с 1 января.

Согласно планам, прописанным в правилах, к 2035 году Нью-Джерси должен полностью отказаться от продажи автомобилей с бензиновым двигателем. Причем речь будет идти не только о подержанных, но и о новых автомобилях. Ограничения начнут действовать с 2027 года, и достигнут полного запрета к 2035 году.

Согласно заявлению Департамента по защите окружающей среды Нью-Джерси, новые правила не будут запрещать гражданам пользоваться или владеть подобными автомобилями, если они уже есть в их собственности. Кроме того, потребители также смогут покупать автомобили с бензиновым двигателем (даже подержанные) на территории других штатов и свободно ввозить их в Нью-Джерси. Речь идет исключительно о запрете продажи на территории штата.

"Шаги, которые мы предпринимаем сегодня, помогут улучшить качество воздуха и снизят вредное воздействие, одновременно повышая популярность более экологичных автомобилей", — сказал Фил Мерфи, губернатор штата, представляющий Демократическую партию.