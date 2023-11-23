Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Штат Нью-Джерси запретит продажу бензиновых автомобилей с 2035 года

Опубликовано:

Водитель едет за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Нью-Джерси станет одним из первых штатов США, который полностью запретит продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года. Запрет будет касаться не только подержанных, но и новых автомобилей, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Новые правила, направленные на улучшение качества воздуха и сокращение выбросов загрязняющих веществ, начнут действовать на территории штата с 1 января.

Согласно планам, прописанным в правилах, к 2035 году Нью-Джерси должен полностью отказаться от продажи автомобилей с бензиновым двигателем. Причем речь будет идти не только о подержанных, но и о новых автомобилях. Ограничения начнут действовать с 2027 года, и достигнут полного запрета к 2035 году.

Согласно заявлению Департамента по защите окружающей среды Нью-Джерси, новые правила не будут запрещать гражданам пользоваться или владеть подобными автомобилями, если они уже есть в их собственности. Кроме того, потребители также смогут покупать автомобили с бензиновым двигателем (даже подержанные) на территории других штатов и свободно ввозить их в Нью-Джерси. Речь идет исключительно о запрете продажи на территории штата.

"Шаги, которые мы предпринимаем сегодня, помогут улучшить качество воздуха и снизят вредное воздействие, одновременно повышая популярность более экологичных автомобилей", — сказал Фил Мерфи, губернатор штата, представляющий Демократическую партию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047016-shtat-nyu-dzhersi-zapretit-prodazhu-benzinovyh-avtomobiley-s-2035-goda/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.