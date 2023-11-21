Крупнейший суд в Италии за 30 лет: более 200 мафиози приговорили к 2200 годам тюрьмы

В Италии прошел суд над членами мафии, который назвали самым крупным за последние 30 лет. Всего к тюремному заключению приговорено более 200 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Итальянский суд приговорил более 200 членов преступных группировок к 2200 годам тюремного заключения. Этот судебный процесс стал самым крупным в Италии за последние три десятилетия.

Сообщается, что в ходе судебного процесса, который начался еще в январе 2021 года, обвиняемых представляли более 400 адвокатов, а около 900 свидетелей дали показания. Заседания проходили в специально построенном бункере в южноитальянском городе Ламеция-Терме

Коллегия состояла из трех судей. Во время суда, который длился два года и 10 месяцев, они жили под защитой полиции.

При этом всего перед судом предстали 338 обвиняемых. Около 207 человек были в итоге признаны виновными, более сотни – оправданы. В том числе среди осужденных было 42 женщины, что является рекордом для судов над мафией. 39 из них были осуждены.

Согласно официальному приговору, с которым ознакомился CNN, в число осужденных входят бывший депутат Forza Italia Джанкарло Питтелли, экс-начальник полиции Джорджио Населли, экс-офицер финансовой полиции Микеле Маринаро, экс-мэр Джанлука Каллипо, а также бывшие члены регионального совета Луиджи Инкарнато и Пьетро Джамборино.

Отмечается, что подсудимые были признаны виновными в связях с мафией, вымогательстве, взяточничестве и пяти убийствах. Они были связаны с преступной группировкой "Нрангета", которая, как подчеркивает телеканал, считается самой влиятельной мафиозной группировкой в Италии и одной из самых влиятельных в мире.

По данным Европола, "Нрангета" обладает монополией на европейский оборот наркотиков.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что от рака скончался последний представитель старого поколения боссов сицилийской мафии – Маттео Мессина Денаро. Его задержали спустя почти 30 лет поисков в январе этого года.

По данным из Большой советской энциклопедии, мафия (итальянское mafia, maffia) – специфическая для острова Сицилия (Италия) система социальных отношений, выражающаяся, в частности, в стойком существовании и широком распространении с конца 18-начала 19 веков на острове тайной организации, пользующейся методами внеэкономического принуждения и насилия, террора и убийств.

Как социальное явление мафия укоренилась на почве искаженных понятий чести, гордости, семейных и клановых связей, сохранившегося со времен феодализма права сильного.

В 20 веке деятельность мафий переместилась в города, проникла в сферу строительства, контрабанды наркотиков, так называемой индустрии развлечений, внедрилась в политическую жизнь.