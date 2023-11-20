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Умер известный российский политик с казахскими корнями Аман Тулеев

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Аман Тулеев
Аман Тулеев. Фото: vk.com/tsivilev42

Умер бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев - ему было 79 лет. Информацию о смерти политика сообщил нынешний глава региона Сергей Цивилев на своей официальной странице во "ВКонтакте".

"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы - яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса", - написал губернатор.

Напомним, что Аман Тулеев оставил пост губернатора в апреле 2018 года после митинга из-за пожара в "Зимней вишне", в котором погибли 60 человек, преимущественно дети.

В том же году Тулеев заявил о завершении политической карьеры.

"Я устал от этой политики, от этой грязи, лжи. Видит господь, я честно служу и стране, и Кузбассу, но не хочу я уже. Тошно от всего этого. Достаточно", - заявил тогда он.

Стоит отметить, что Тулеев трижды боролся за президентское кресло: в 1991, 1996 и 2000 годах.

По информации ТАСС, Тулеев родился 13 мая 1944 года в Туркменской ССР. Отец - казах. По материнской линии имеет татарские и башкирские корни. Свое имя получил в честь Амангельды Иманова. Его отец, Молдагазы Колдыбаевич Тулеев, погиб на фронте.

По совету матери Тулеев изменил имя с Амангельды Молдагазыевича на Амана Гумировича.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046581-umer-izvestnyy-rossiyskiy-politik-s-kazahskimi-kornyami-aman-tuleev/

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