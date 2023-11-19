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Кто стал новой "Мисс Вселенной": в Сальвадоре выбрали победительницу (фото, видео)

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Шейнис Паласиос из Никарагуа
Шейнис Паласиос из Никарагуа. Фото: instagram.com/missuniverse

Шейнис Паласиос из Никарагуа стала победительницей 72-го конкурса "Мисс Вселенная". Финал международного конкурса состоялся сегодня в Сальвадоре, передает NUR.KZ.

"Шейнис Паласиос стала Мисс Вселенной 2023", - говорится в сообщении конкурса в Instagram.

Вице-мисс стала 27-летняя представительница Таиланда Аннтония Порсильд.

Финал международного конкурса "Мисс Вселенная" проходил в Сальвадоре.

Казахстан представляла обладательница титула Miss Almaty-2022 и Vice Miss Qazaqstan-2022 Томирис Заир. Однако в финал девушка не прошла.

В топ-20 претенденток на звание "Мисс Вселенная" попали конкурсантки из Пакистана, Австралии, Филиппин, ЮАР, Сальвадора и Португалии. От последней страны в конкурсе участвовала трансгендерная женщина. В финал также прошла plus size модель из Непала.

Добавим, что в прошлом году конкурс "Мисс Вселенная" выиграла американка Р'Бонни Габриэль. Она самая возрастная победительница за всю историю.

"Мисс Вселенная" - ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046501-nazvana-pobeditelnitsa-konkursa-miss-vselennaya-foto/

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