Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"

Р'Бонни Габриэль. Фото: instagram.com/rbonneynola

Представительница США Р'Бонни Габриэль стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная", сообщили организаторы в официальном Instagram-аккаунте.

Р'Бонни в прошлом году стала обладательницей титула "Мисс США". Девушка родилась в 1994 году в штате Техас.

Вице-мисс стала представительница Венесуэлы. Стоит отметить, что в соцсетях разгорелся спор среди поклонников о том, кто же должен был надеть корону победительницы.

На своей страничке в Instagram Габриэль пишет, что является дизайнером. Девушка специализируется на создании эко-френдли одежды, а также сама обучает шитью.

На конкурсе Габриэль удивила зрителей своим костюмом "Девушки на Луне" - она с трудом передвигалась по сцене из-за его массивности.

Наряд был украшен большим количеством звезд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005384-predstavitelnitsa-ssha-vyigrala-konkurs-miss-vselennaya/