Парламент Испании выбрал Санчеса премьером и амнистирует сепаратистов Каталонии

Педро Санчес снова стал премьер-министром Испании, поскольку его кандидатуру поддержали сепаратисты Каталонии. Ранее Санчес предложил амнистию каталонским политикам, шесть лет назад принимавшим участие в попытке добиться независимости региона.

Испанский парламент выбирал главу правительства страны через четыре месяца после июльских парламентских выборов.

На них больше всего голосов получила оппозиционная правоцентристская Народная партия (PP), а правящая Испанская социалистическая рабочая партия во главе с Санчесом (PSOE) заняла второе место.

Однако тогда PP не хватило голосов в парламенте для создания правительства при поддержке крайне правой партии «Голос» (Vox) и других более мелких политических групп.

На этот раз Санчес получил абсолютное большинство голосов, заручившись поддержкой 179 из 350 депутатов испанского парламента. Победа далась ему дорогой ценой, поскольку ее помогли обеспечить небольшие региональные партии, включая каталонских и баскских националистов.

Санчес и его партнеры по левому политическому движению «Сумар» согласились на требования двух основных каталонских партий, выступающих за независимость: прагматичных Левых республиканцев Каталонии (ERC) и придерживающейся жесткой линии коалиции «Вместе за Каталонию». Эти политические силы добивались амнистии для сторонников отделения от Испании.

Идея такой амнистии — как и тот факт, что во время предвыборной кампании Санчес ее исключал, — вызвали резкое недовольство Народной партии и партии «Голос». Они обвинили его в лицемерии, уступках сепаратистам и в том, что он поставил личные интересы выше национальных.

Санчес, в свою очередь, утверждает, что амнистия позволит стране оставить в прошлом неприятные моменты и перевернуть эту страницу истории.

«Во имя Испании и ее интересов, а также для будущего нормального сосуществования испанцев мы собираемся объявить амнистию тем людям, которым грозит судебный иск в связи с процессом [по делу о независимости Каталонии], — заявил он в среду во время предвыборных дебатов в парламенте. — Эта амнистия принесет пользу многим людям, политическим лидерам, чьи взгляды я не разделяю и действия которых я отвергаю, а также сотням граждан, которые оказались вовлечены в этот процесс».

Этот шаг, добавил он, был не атакой на конституцию Испании, как утверждали его оппоненты, а скорее «демонстрацией ее силы».

«Испания будет обречена на раскол»

Однако председатель PP Альберто Нуньес Фейхоо заявил в четверг, что теперь, когда Санчес пошел на уступки движению за независимость, «зажглись все тревожные лампы демократии».

Днем ранее Фейхоо обрушился с нападками на Санчеса за то, что тот согласился на амнистию, под которую подпадает и бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон. Он был инициатором попытки отделения в 2017 году и скрывался в Бельгии, чтобы избежать ареста в Испании.

«Проблема в вас, — заявил он Санчесу. — Вы и ваша неспособность держать свое слово, отсутствие моральных ограничений и патологические амбиции. Пока вы здесь, Испания будет обречена на раскол. Ваше время на посту премьер-министра ознаменуется свободным возвращением Пучдемона в Каталонию, а вам история не предоставит амнистии».

Критика в адрес Санчеса прозвучала и со стороны союзников. Коалиция «Вместе за Каталонию», вероятно, задетая упоминанием тогда еще исполнявшего обязанности премьер-министра Санчеса о «единой Испании», посоветовал ему «не искушать судьбу». Она предупредила, что поддержка его коалиционного правительства меньшинства вовсе не будет безусловной и по каждому вопросу будет приниматься отдельное решение.

Кого амнистируют

Законопроект об амнистии, внесенный PSOE в понедельник, охватывает период с 1 января 2012 года по 13 ноября 2023 года и включает символический консультативный референдум о независимости в ноябре 2014 года, а также следующий референдум, который состоялся три года спустя и привел к односторонней (и, как постановил суд, незаконной) декларации региональной независимости.

Хотя амнистия позволит Пучдемону вернуться в Испанию, а для некоторых из его бывших коллег будет снят запрет на занятие государственных должностей, социалисты попытались подчеркнуть, что акт помилования носит более общий характер.

Они говорят, что оно коснется директоров школ, которые столкнулись с судебными исками, разрешив использовать их учебные заведения в качестве избирательных участков для референдума, а также государственных служащих, пожарных и полицейских, действия которых после декларации независимости рассматривались как противозаконные