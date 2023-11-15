Франция выдала ордер на арест президента Сирии Башара Асада по делу о применении химоружия в 2013 году

Франция выдала ордер на арест президента Сирии Башара Асада и его брата Махера Асада в рамках дела о применении химического оружия против мирного населения в 2013 году.

Также ордера выданы на арест Гассама Аббаса, директора Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC) и Бассама аль-Хассана, главы национальной службы безопасности и связи Сирии.

Расследование обстоятельств применения химоружия в августе 2013 года в сирийском городе Дума и в районе Восточной Гуты, в результате которого погибло более тысячи человек, с 2021 года проводил специальный департамент парижского суда, специализирующийся на преследовании преступлений против человечности.

Коллективный иск во французский суд был подан Сирийским центром СМИ и свободы слова (SCM), ассоциацией юристов «Правовая инициатива открытого общества» (OSJI) и Сирийским архивом, органом, документирующим нарушения прав человека в Сирии.

Это первый международный ордер на арест сирийского лидера и первый по делу о применении химоружия сирийским режимом. В частности, речь идет о газе зарин.

В документе говорится, что Асад и его приближенные виновны в соучастии в преступлениях против человечности и в военных преступлениях.

Власти Сирии продолжают отрицать использование запрещенных видов вооружений, включая химические, в ходе гражданской войны 2011-2020 годов.

Третий в истории

«Это огромный шаг вперед. Независимая юрисдикция признает, что химическая атака не могла быть предпринята без ведома сирийского президента, что он несет ответственность и должен за это ответить», - сказал президент SCM Мазен Дарвиш.

В принятии решения французский суд опирался на показания очевидцев событий 2013 года, а также на заключения военных специалистов и ученых-химиков.

Тогда мир впервые увидел кадры, на которых люди, включая детей, корчатся в судорогах с пеной у рта.

Спустя некоторое время ООН выпустила доклад, в котором говорилось, что по всем признакам в Думе и Гуте был применен зарин.

В том же 2013 году Сирия согласилась вступить в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и избавиться от арсенала боевых отравляющих веществ.

Однако в последующие годы сирийскими войсками была совершена еще целая серия атак на войска оппозиции и мирные города с применением химического оружия.

Пока неясно, будут ли эти случаи рассматриваться международными судами отдельно.

Международные ордеры на арест действующих глав государств довольно редки, поскольку лидеры стран обычно пользуются международным иммунитетом.

Однако из этого правила есть исключения, когда глава государства обвинен в военных преступлениях, геноциде или преступлениях против человечности.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) постановил арестовать Владимира Путина по обвинению в депортации украинских детей. До этого, в марте 2009 года, тот же МУС выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира.

Гражданская война в Сирии унесла жизни более полумиллиона человек. Половина сирийцев покинула свои дома и стала вынужденными переселенцами внутри страны, многие бежали в Европу.