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Миграционная политика правительства Британии нарушает закон, решил суд. И запретил высылать "нелегалов" в Руанду

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Мигранты в море
Мигранты. Иллюстративное фото: Andreas Solaro/ AFP via Getty Images

Верховный суд Великобритании признал незаконным флагманский проект новой миграционной политики правительства Риши Сунака — план отказывать в убежище всем незаконно проникшим в страну иностранцам и отправлять их самолетами в Руанду, чтобы отбить у остальных беженцев охоту перебираться на Британские острова на лодках через Ла-Манш.

Поражение в суде стало очередным ударом по непопулярному правительству консерваторов, которое вот уже третий день переживает очередной грандиозный скандал после отставки министра внутренних дел Суэллы Браверман. Именно она продвигала идею и говорила, что "одержима мечтой" проводить самолет с беженцами в Руанду.

И первый самолет уже было выкатился на взлет в июне 2022 года. Однако суд в последний момент остановил вылет, ссылаясь на Европейскую конвенцию по правам человека.

Однако при рассмотрении дела по существу тот же суд встал на сторону правительства и разрешил депортацию в Африку. Правозащитники подали апелляцию и выиграли ее. Спор отправился в последнюю инстанцию — Верховный суд.

Пять судей главного британского суда в среду единогласно постановили, что Руанда не является безопасным местом для беженцев по стандартам ООН. Там не гарантировано право на справедливое разбирательство и существует риск депортации в страны, откуда люди изначально бежали, спасая свою жизнь.

Британскому правительству остается теперь либо ждать, пока Руанда подтянется до стандартов ООН, либо попытаться вывести Британию из Европейской конвенции по правам человека и конвенции ООН о статусе беженцев. Либо искать другую страну для аутсорсинга убежища.

Проблема беженцев Европе обострилась после сирийской войны, и ситуация продолжает ухудшаться, что вынуждает и ЕС, и Великобританию искать пути сокращения миграции.

Великобритания столкнулась с наплывом мигрантов сразу после брексита, поскольку выход из Евросоюза перенес фактическую границу с третьим миром на берег Ла-Манша. В прошлом году 46 тысяч человек незаконно пересекли его на резиновых лодках, и еще 27 тысяч приплыли в этом году.

В ответ еще при премьер-министре Борисе Джонсоне власти придумали договориться с Руандой и высылать просителей убежища туда самолетами за большие деньги. Реально было отправить так в Африку сотни человек, а не десятки тысяч, однако власти надеялись, что показательная депортация отобьет у всех остальных желание тратить деньги и рисковать жизнью, чтобы нелегально проникнуть в Британию и просить убежища на ее территории.

Не только британцы, но и страны ЕС пытаются договориться с третьими «безопасными» странами о том, чтобы переправлять туда просителей убежища и платить за это. Печальная участь британской затеи с Руандой может осложнить воплощение этих идей в жизнь.

Против высылки мигрантов выступают правозащитники. Их обрадовало решение Верховного суда.

"Теперь появился шанс отказаться от этого бессмысленно жестокого подхода и заняться созданием безопасных путей получения убежища в Великобритании. Это — единственный реалистичный и гуманный способ сократить число тех, кто рискует жизнью в Ла-Манше", — прокомментировала решение Верховного суда организация "Врачи без границ".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045933-migratsionnaya-politika-pravitelstva-britanii-narushaet-zakon-reshil-sud-i-zapretil-vysylat-nelegalov-v-ruandu/

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