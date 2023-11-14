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В Индии обрушился тоннель: спасатели пытаются вытащить из-под завалов 40 рабочих

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Рабочие возле заваленной части тоннеля в Индии
Рабочие возле заваленной части тоннеля в Индии. Фото: State Disaster Response Force/AFP/Getty Images

Спасатели на севере Индии третий день пытаются вытащить несколько десятков рабочих из-под завалов тоннеля, обрушившегося в минувшее воскресенье.

В операции задействовано более сотни человек. Сообщается, что никто из рабочих не пострадал.

Спасатели пытаются проложить через завалы обрушившегося тоннеля бетонную трубу (известную как "труба Юма"): они надеются, что таким образом людям удастся протиснуться наружу.

Возведение тоннеля протяженностью 4,5 километра было частью проекта по строительству дороги в северном гималайском штате Уттаракханд. В результате обрушения моста заблокированными от внешнего мира оказались 40 рабочих, занимавшихся его строительством.

"Все люди, оказавшиеся в ловушке, здоровы. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию. Мы снабжаем их пищей, водой и кислородом", – заявил главный министр штата Уттаракханд Пушкар Сингх Дхами.

Как сообщили во вторник в Государственной службе реагирования на стихийные бедствия (SDRF), спасатели общались с попавшими в ловушку рабочими по радио.

Старший сотрудник службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Ранджит Кумар Синха заявил, что надеется на освобождение рабочих к среде.

Он добавил, кислорода под завалами хватит на пять-шесть дней.

Строитель Хемант Наяк рассказал агентству AFP, что в момент обрушения он находился в тоннеле, однако успел вовремя выбраться.

По его словам, в тоннель падало небольшое количество грязи, но "все относились к этому спокойно".

"Потом неожиданно посыпалось огромное количество обломков, и тоннель оказался заблокирован", – добавил он.

Строительство тоннеля – часть дорожного проекта премьер-министра Индии Нарендры Моди, направленного на улучшение условий сообщения между наиболее популярными индуистскими святынями, а также между районами, граничащими с Китаем.

Аварии на крупных инфраструктурных проектах – обычное явление для Индии.

В январе не менее 200 человек погибли в результате ливневых паводков в штате Уттаракханд, которые эксперты отчасти связывают с чрезмерной застройкой.

В августе этого года по меньшей мере 26 человек погибли после обрушения строящегося железнодорожного моста на северо-востоке Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045731-v-indii-obrushilsya-tonnel-spasateli-pytayutsya-vytaschit-iz-pod-zavalov-40-rabochih/

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