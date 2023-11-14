Премьер-министр Польши подал в отставку вместе с кабинетом министров

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после парламентских выборов подал в отставку вместе с правительством, однако в тот же день был вновь назначен на пост, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на польские СМИ, Моравецкий подал прошение об отставке на первом заседании нового состава парламента - сейма. Это стандартная процедура, когда, по конституции Польши, после парламентских выборов кабинет министров уходит в отставку.

Однако позже президент Польши Анджей Дуда вновь назначил Моравецкого на пост премьера и поручил ему сформировать новое правительство. На это у него есть 14 дней. В течение этого срока Моравецкий будет должен представить сейму программу работы правительства и получить вотум доверия.

Отмечается, что парламентские выборы в Польше завершились 15 октября.

По их итогам правящая партия "Право и справедливость", в которой состоят Дуда и Моравецкий, получила 35,38% голосов и заняла 194 кресла в сейме.

Второе место заняла оппозиционная "Гражданская коалиция" (30,7%), затем идут также оппозиционные партии "Третий путь" (14,4%) и "Левые" (8,61%). В сумме оппозиционные партии получили 248 из 460 мест в парламенте.

"Право и справедливость" и "Гражданская коалиция" представили своих кандидатов на пост премьер-министра и выразили желание сформировать новый кабмин.

Однако 7 ноября Дуда объявил, что решил поручить Моравецкому сформировать новое правительство. Если ему не удастся получить вотум доверия, то члены сейма смогут выдвинуть своих кандидатов.

Как пишет ТАСС, Матеуш Моравецкий родился 20 июня 1968 года во Вроцлаве.

Окончил исторический факультет Вроцлавского университета, получил диплом МВА во Вроцлавском экономическом университете.

Он также окончил Гамбургский университет (Германия) и Базельский университет (Швейцария). Прошел расширенный курс обучения в Школе управления им. Келлога в Северо-западном университете в США.

Работал в разных издательских компаниях, университете, правительственном Комитете по европейской интеграции и был автором ряда положений официального документа о вступлении Польши в ЕС.

В 2015 году занял пост вице-премьера и министра развития, а в сентябре 2016-го - министра финансов. Экономические успехи правительства Польши эксперты в значительной мере связывают с работой Моравецкого.

В декабре 2017 года его выдвинули на пост премьер-министра Польши, сейм внес вотум доверия. В декабре 2019-го после парламентских выборов он был вновь избран на пост главы правительства.

Издание отмечает, что по поручению Моравецкого в прошлом году Польша усилила поддержку Украины. Премьер-министр считает, что основными союзниками Польши на международной арене являются США и НАТО. Россию Моравецкий называл "одной из главных угроз для Польши".