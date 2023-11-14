Никаких 0,85 мл: в России запретили нестандартные упаковки для некоторых продуктов

В России некоторым производителям продуктов запретили менять объем упаковки - Генпрокуратура добилась внесения изменений в ГОСТ, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Подчеркивается, что надзорные органы ранее выявили практику, когда производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость.

По инициативе Генпрокуратуры России 24 октября 2023 года внесены необходимые корректировки.

Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названого товара.

По новым правилам, например, гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 г, молоко - по 200, 250, 500, 1000, 2000 мл. При этом ранее на прилавках магазинов можно было встретить упаковки объемом 930 мл либо весом 430 г.

В связи с этим органами прокуратуры организован мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых продовольственных товаров.

По информации РБК, шринкфляция - тактика, широко используемая в пищевой промышленности, когда производители сокращают размеры упаковки, не снижая цены. Таким образом они стремятся снизить свои затраты на фоне устойчиво высокой инфляции цен на продукты питания.

С подобным явлением в России столкнулись после кризиса в 2008 году, однако практика начала набирать обороты в 2012 году, говорится в исследовании института маркетинговых исследований GFK.

С 2012 по 2018 годы производители FMCG товаров в России уменьшили размер своих упаковок на 7-20% в зависимости от категории.