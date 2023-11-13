В России началась подготовка производства истребителей Checkmate
Опубликовано:
Подготовка к производству первых образцов легких тактических истребителей Checkmate началась в России, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Впервые образцы истребителей Checkmate были презентованы в 2021 году на выставке Dubai Airshow. С тех пор в проект были внесены изменения, скорректировавшие сроки первого вылета.
"После презентации Checkmate был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, скорректированы стоимость проекта и отдельные технические решения. Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета, а также снизило технические риски при его создании. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов", - сообщает издание.
Ключевые особенности истребителя Checkmate, как подчеркивает агентство, - малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность". Отмечается, что истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - три тысячи километров.
Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.
Ранее сообщалось, что истребитель-перехватчик потерпел крушение в России. Инцидент произошел при выполнении планового учебного полета. Самолет упал в безлюдном месте, летчики успели катапультироваться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045392-v-rossii-nachalas-podgotovka-proizvodstva-istrebiteley-checkmate/