Истребитель-перехватчик потерпел крушение в России

Самолет МиГ-31. Иллюстративное фото: belovodchenko/Getty Images

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию в Мурманской области России. Инцидент подтвердили в Минобороны РФ. Известно, что летчики успели катапультироваться.

Инцидент произошел сегодня при выполнении планового учебного полета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались", - заявили корреспондентам издания в военном ведомстве.

Также сообщается, что летчиков оперативно эвакуировали вертолетом поисково-спасательной службы. Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Отметим, что за последний год в России произошло несколько резонансных инцидентов с участием военных самолетов.

Например, в октябре 2022 года в ходе проведения летных испытаний произошло падение воздушного судна Су-30 на частный дом в Иркутске, погибли два летчика-испытателя.

За несколько дней до трагедии в Иркутске военный самолет Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. Два пилота успели катапультироваться. После падения самолета пламя перекинулось на стоявший рядом многоэтажный жилой дом. Погибли 14 человек.

А на днях военный самолет РФ Су-34 уронил авиабомбу на российский Белгород. В Минобороны заявили, что жертв нет, пострадали только жилые строения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018409-istrebitel-perehvatchik-poterpel-krushenie-v-rossii/