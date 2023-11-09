"Женщина с часами" Пикассо продана на Sotheby's за 139 млн долларов

Картина Пабло Пикассо "Женщина с часами" продана на аукционе Sotheby's за 139 млн долларов. Это вторая по стоимости работа испанца из всех когда-либо проданных на торгах.

Больше стоила только одна из картин серии «Алжирские женщины», проданная в 2015 году аукционным домом Christie's за 179,3 млн долларов.

До начала аукциона "Женщина с часами" оценивалась в 120 млн долларов. Имя покупателя не называется.

Более 50 лет картина хранилась в США в коллекции известной ценительницы живописи, американской светской львицы Эмили Фишер Ландау.

Ландау умерла в марте этого года на 103-м году жизни. Вся ее коллекция оценивается в сотни миллионов долларов.

"Золотая муза" мастера

На картине, созданной в 1932 году, изображена французская модель Мари-Тереза Уолтер, которая в тот период была любовницей художника.

Ей было 17 лет, когда она познакомилась с 45-летним Пикассо. Поначалу их роман держался в тайне, потому что Пикассо все еще был женат на украинской балерине Ольге Хохловой.

Уолтер называют "золотой музой" художника. С нее написаны многие картины Пикассо, в частности, "Лежащая обнаженная", проданная в 2022 году за 67,5 млн долларов.

Пабло Пикассо родился в Малаге в 1881 году, вырос в Барселоне, а в 1904 перебрался в Париж, где стал одним из самых значимых художников ХХ века.

За свою жизнь Пикассо создал порядка 150 тысяч работ, много экспериментируя со стилями и тематикой, но отдавая предпочтение кубизму.

Он умер на юге Франции в 1973 году в возрасте 92 лет.