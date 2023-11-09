Умер замглавы "Роскосмоса" Максим Овчинников: ему было 40 лет

В возрасте 40 лет скончался заместитель главы "Роскосмоса" Максим Овчинников. Сообщается, что он страдал от тяжелой болезни, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение Рогозина.

После тяжелой болезни скончался замглавы "Роскосмоса" Максим Овчинников. Об этом сообщил экс-глава предприятия Дмитрий Рогозин.

"После тяжелой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор.

В 2018 году я пригласил его стать моим первым заместителем в госкорпорации "Роскосмос". В Федеральной антимонопольного службе, где он работал до этого, отпускали его с большой неохотой, там его тоже ценили", – написал Рогозин в Telegram.

По информации на официальном сайте "Роскосмоса", Овчинников занимал должность замгендиректора по экономике и корпоративному управлению. РБК уточняет, что ему было 40 лет.

Издание "Коммерсантъ" в 2018 году сообщало о том, что на тот момент 35-летний Максим Овчинников станет самым молодым топ-менеджером "Роскосмоса". До этой должности он работал замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ.