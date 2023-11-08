ЕС рекомендовали начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой. Грузия должна получить статус кандидата

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские чиновники рекомендовали ЕС начать формальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой при выполнении нескольких условий. В докладе ЕС также содержится рекомендация предоставить Грузии статус кандидата на вступление в блок.

Окончательно вопрос о членстве трех государств должен решиться на саммите ЕС в декабре.

По словам фон дер Ляйен, переговоры о членстве Украины начнутся, как только Киев выполнит дополнительные условия в отношении борьбы с коррупцией, законов в отношении лоббизма и прав национальных меньшинств.

В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила Киев за выполнение «более чем на 90%» семи контрольных показателей реформ, установленных Брюсселем.

«Я уверена, что вы сможете достичь своей амбициозной цели: исторического решения об открытии процесса переговоров о вступлении в ЕС, которое должно быть принято уже в этом году», — сказала она во время визита в Киев.

Урсула Фон дер Ляйен также рекомендовала совету ЕС «при понимании, что правительство страны предпринимает важные шаги по реформированию».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил правительство и граждан Молдовы «с замечательными усилиями для продвижения на пути к членству в ЕС».

Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС, когда будет достигнута необходимая степень соответствия требованиям.

Дебаты будут жесткими

Дипломаты из стран ЕС, решительно поддерживающих Киев, признают, что дебаты в декабре будут жесткими — и согласие на начало переговоров может быть обусловлено дальнейшими реформами.

«Очевидно, что дискуссия будет жаркой и трудной — если бы это было не так, мы бы уже имели компромиссное решение, — сказал AFP один из высокопоставленных европейских дипломатов. — Я оптимистично настроен на то, что мы сможем его принять. Проблема в том, что это не будет концом пути».

Агентство Bloomberg накануне сообщало, что заключение Еврокомиссии будет положительным для Киева, однако в нем будет содержаться ряд условий. Испанская El Pais писала со ссылкой на проект документа, что начало диалога о вступлении увязывается с защитой прав языковых меньшинств и более активной борьбой с коррупцией.

Украинский президент Владимир Зеленский подал заявку на членство в ЕС сразу после начала российского вторжения в феврале 2022 года. Спустя несколько месяцев, в июне, Украина получила статус кандидата на вступление.