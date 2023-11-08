Франция, Германия и Италия инвестируют в европейскую космическую программу

Франция, Германия и Италия заключили соглашение об инвестициях в космическую программу Ariane 6, которая должна обеспечить евроблоку лидерство в отрасли, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Трехстороннее соглашение знаменует собой новый подход Европы к космическим миссиям и оказывает давление на Airbus и Safran, совладельцев ArianeGroup. Кроме того, Италия решила вывести свою ракету средней грузоподъемности Vega-C из маркетингового подразделения ArianeGroup, Arianespace. Vega-C в конечном итоге будет эксплуатироваться итальянской компанией Avio.

Соглашение подчеркивает стремление Европы сократить разрыв в темпах освоения космического пространства с компанией SpaceX Илона Маска, которая в настоящее время доминирует в гонке по освоению быстро развивающейся коммерческой космической экономики.

Брюно Ле Мэр, министр финансов Франции, заявил, что трехстороннее соглашение открывает новую эру для европейских космических запусков. По его словам, это позволит Европе укрепить статус мировой космической державы.

Три страны договорились предоставлять 340 млн евро в год в качестве дополнительного финансирования для покрытия расходов на полеты Ariane 6, которые будут запущены в период с 2027 по 2029-2030 годы. Первый полет был запланирован на 2024 год, но он отстает от графика примерно на четыре года. Из-за задержек Европа лишилась возможности уже сейчас закрепить свои позиции в космосе.