Опросы показали, что в вопросах экономики американцы больше доверяют Трампу, чем Байдену

Сомнения американцев относительно способности Джо Байдена контролировать экономику США привели к тому, что избиратели готовы голосовать за Дональда Трампа на выборах 2024 года, передает Financial Times.

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Опросы населения, проведенные в выходные, показали, что Байден отстает от Трампа в пяти из шести наиболее важных штатах. Среди самых частых причин, почему они сомневаются в кандидатуре Байдена, американцы называют сомнения в его способности контролировать нестабильную экономику, а также раскол внутри Демократической партии, случившийся из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По мнению многих граждан США, их финансовое положение станет лучше, если на выборах 2024 года победит Дональд Трамп. Кроме того, американцы считают, что Байдену не удается так хорошо продвигать свои идеи среди однопартийцев-демократов, как это удается Трампу в Республиканской партии.

Журналисты FT отмечают, что американцы склонны голосовать на президентских выборах за тех кандидатов, которые кажутся им наиболее подходящими для решения внутренних проблем США, и, прежде всего, проблем, связанных с экономикой страны. Зачастую внешняя политика в этом вопросе уходит на второй план.

Избиратели заявили, что доверяют Трампу в вопросах экономики на 59%. Доверие Байдену в экономических вопросах оценивается в 37%. Трамп получил более высокие оценки в части умения управлять экономикой среди избирателей, независимо от пола, возраста, образования или уровня доходов.

Журналисты отмечают, что если бы выборы проходили сейчас, то Байден проиграл бы Трампу с перевесом от 3 до 10 процентных пунктов в таких штатах, как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания.