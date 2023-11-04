"Удар по западной инфраструктуре". В Грузии расследуют беспрецедентное дело о "Евромайдане"

Грузинские власти декларируют курс на европейскую интеграцию страны, но при этом опасаются аналогии украинского Евромайдана. В преддверии решения о том, получит ли Грузия статус кандидата на вступление в ЕС, в стране проходят допросы режиссеров, фотографов и актеров по делу о заговоре с целью свержения власти.

Конечно, это все очень несерьезно, но, с другой стороны, я не вижу в этом деле ничего смешного. Возможно, именно так начинались и развивались в свое время события в России», — написала в фейсбуке вице-президент Международной ассоциации издателей (IPA) Гванца Джобава.

Так она отреагировала на вызов на допрос в Службу госбезопасности Грузии (СГБ), опубликовав фотографию сертификата о прохождении курса гражданского активизма в Тбилиси — тренинга, который стал поводом для нападок властей на одного из западных доноров Грузии.

Тренинг активистов в сфере культуры и искусства проводили сотрудники основанного в Сербии Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS). Занятия проходили в рамках финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) программы гражданской вовлеченности

В СГБ утверждают, что приглашенные в Грузию тренеры готовили группу активистов для запланированных в октябре–декабре этого года беспорядков с целью свержения власти.

Время, по версии ведомства, выбрано не случайно. Решение по поводу статуса кандидата в члены ЕС Тбилиси ждет до конца этого года, а до этого, в ноябре, ожидается доклад Еврокомиссии о прогрессе Грузии на пути евроинтеграции. Заговорщики якобы рассчитывают на негативные оценки и плодотворную почву для общественных волнений и беспорядков.

В правящей партии говорят, что Грузия заслуживает статус кандидата, и заранее называют возможный отказ несправедливым.

В оппозиции и гражданском секторе также надеются на позитивное решение, но обвиняют власти в невыполнении большей части требований Брюсселя и саботировании европейского будущего Грузии.

Палаточный городок и баррикады

О том, что в Грузии планируется «евромайдан», в СГБ заявили 18 сентября, еще до тренинга в Тбилиси.

Заговорщики, согласно СГБ, рассматривают несколько сценариев, в том числе «палаточный городок», блокирование центральных проспектов и стратегических объектов и другие «противоправные действия».

Осуществить «сценарий, схожий с произошедшим в 2014 году в Украине Евромайданом», по словам представителя СГБ Бачи Мгеладзе, планируется в координации и с финансовой поддержкой иностранных государств. Он добавил, что в палаточном городке якобы планируется взрыв, который должен привести к жертвам.

«Деструктивные силы надеются на беспорядочную стрельбу между правоохранителями и участниками акции, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния», — заявил Мгеладзе, не представив при этом каких-либо доказательств в подтверждение сказанного.

Позднее в СГБ уточнили, что следствие ведется по двум статьям — подготовка террористического акта и заговор с целью насильственного свержения государственной власти.

Авторами плана в СГБ называют бывшего замминистра внутренних дел Грузии Георгия Лорткипанидзе, бывшего охранника экс-президента Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира воюющего в Украине «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили. Все они на данный момент находятся в Украине.

Кроме того, заговорщики, по версии спецслужбы, планируют задействовать группу воюющих в Украине бойцов грузинского происхождения.

В подготовке молодежи для «революционного сценария», по данным СГБ, задействована организация CANVAS, ядро которой составляет организация «Отпор».

Движение «Отпор» сыграло важную роль в свержении авторитарного режима Слободана Милошевича в 2000 году в Сербии — формально тогда еще Югославии.

Опыт и знания сербских активистов впоследствии использовало грузинское молодежное движение «Кмара» (Хватит) — один из локомотивов протестов в преддверии и во время Революции роз в Грузии в 2003 году.

Позднее сооснователи и бывшие члены «Отпора» Срджа Попович и Слободан Джинович создали организацию CANVAS.

Она выступает за ненасильственное продвижение прав человека и демократии и проводит тренинги и консультации для активистов в разных странах мира.

Среди тренеров CANVAS были и бывшие члены движения «Кмара», которые также делились своим опытом проведения ненасильственных акций и гражданских кампаний. В 2021 году была создана организация CANVAS Georgia в Тбилиси.

«Я лично всегда учил ненасильственному протесту. В этом и есть идея гражданского активизма. Он может быть только ненасильственным, все остальное — это гражданская война», — говорит директор CANVAS Georgia и бывший активист движения «Кмара» Георгий Меладзе.

Гриф секретности

«Полным бредом» и «абсурдом» назвали, комментируя заявления СГБ, упомянутые в качестве авторов заговора Михаил Батурин и Георгий Лордкипанидзе.

Командир воюющего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили в интервью телеканалу «Формула» сказал, что грузинские власти выполнили прямую директиву из России и стараются дискредитировать «Грузинский легион».

Заявление СГБ не осталось незамеченным и в украинском МИДе. Спикер ведомства Олег Николенко назвал действия грузинских спецслужб попыткой Тбилиси демонизировать Украину для решения своих внутриполитических вопросов.

«Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии», — написал Николенко в фейсбуке.

2 октября СГБ сделало новое заявление — уже по поводу тренинга в Тбилиси, сопроводив его отрывками скрытых видеозаписей с курса.

На допросы в качестве свидетелей вызвали сотрудников CANVAS и CANVAS Georgia, а также принимавших участие в тренинге представителей сферы культуры.

Граждане Сербии Слободан Джинович, Синиша Сикман и Елена Стойшич уехали из Грузии 30 сентября, на второй день после своего допроса, но другие допросы продолжаются до сих пор. Большинство предпочитает давать показания в суде.

В СГБ утверждают, что никто из допрашиваемых не выразил сомнения в аутентичности записей и большинство во время допроса ограничивалось ответами — «не помню» и «не слышал».

Ответить на это заявления и говорить о деталях допроса сами допрашиваемые не могут из-за грифа секретности на материалах дела.

По словам председателя организации Грузинская демократическая инициатива (GDI) Эдуарда Марикашвили, который защищает интересы большинства допрошенных свидетелей, в деле нет информации, содержащей государственную тайну, но власти часто прибегают к этому методу в политически важных для них делах.

«Этим государство создает впечатление, что якобы в этом деле действительно что-то есть, о чем не могут говорить те, кого вызывают на допросы, и кто, с точки зрения государства, потенциальный обвиняемый. Параллельно с этим государство пропагандистски преподносит обществу информацию и свою версию, в том числе и о допросах, о которых самим свидетелям говорить запрещено. Фактически это нарушение презумпции невиновности», — говорит адвокат.

Директор организации CANVAS Georgia Георгий Меладзе, которого также допросили по этому делу, обратился в прокуратуру с требованием рассекречивания протокола его допроса.

Марикашвили не исключает, что за ним последуют требования о снятии грифа секретности со стороны других допрошенных.

Российский путь «Грузинской мечты»

«Мы все участники театра абсурда», — так подытоживает Гванца Джобава свой допрос, не имея возможности говорить о его деталях.

Эти допросы — попытка запугать не только представителей сферы культуры, которые приняли участие в тренинге, но и общество в целом, считает она.

«Для тех, кто следит за нами и нашей активностью, это сигнал — если более-менее известные обществу лица могут столкнуться с подобными проблемами из-за своей активности, свободы слова и критического мнения, то они еще более не защищены. Думаю, эта формула, которая работает, и ее у нее гораздо более широкие цели, чем запугивание тех, кто был на этом тренинге».

В CANVAS обвинения СГБ также назвали абсурдом, не имеющем никакого отношения к их работе в Грузии. По словам представителей организации, прошедшие там тренинги, как и все их курсы, основаны на учебной программе, которая находится в открытом доступе и преподавалась в ведущих университетах и 50 странах мира.

Обвинения они считают частью более масштабной кампании грузинских спецслужб против гражданского общества и сотрудников тбилисской организации, которые после провала так называемого закона об иноагентах уже становились объектами нападок со стороны властей.

Речь идет о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния», от принятия которого правящая партия «Грузинская мечта» вынуждена была отказаться в марте этого года на фоне массовых протестов.

В партии говорили, что принятие такого закона способствует прозрачности финансирования неправительственных организаций, но в оппозиции, гражданском секторе и большой части СМИ называли документ копией принятого в России в 2012 году репрессивного законодательства.

По мнению правозащитников, несмотря на провал законопроекта, власти не отказались от цели приструнить гражданское общество и активистов и дискредитировать западные организации.

«Шаги, которые предпринимают власти на уровне институтов или на уровне ограничения прав человека, указывают на то, что их цель — консолидация власти и объявление всех, кто им мешает в этом, врагами», — считает Марикашвили.

Цели и методы борьбы с оппонентами в Грузии, по его словам, такие же, как в России, но из-за реакции общества действовать им приходится осторожнее.

«Мгновенно внедрить правление в российском стиле властям сложно, так как они видят, что это вызывает очень негативную ответную реакцию населения. Поэтому им приходится действовать гибридно и фрагментарно. Но цель та же, что у российского режима, и играют они в ту же самую игру», — считает Марикашвили.

Георгий Меладзе уверен, что власти выбрали мишенью CANVAS неслучайно. Организация известна за пределами Грузии и нередко подвергалась нападкам властей в странах с авторитарными режимами.

«Они выбрали бренд, который легко смогут продать международным СМИ. Если бы они взяли какую-то обычную организацию, никто бы не заинтересовался этим делом. А теперь они нанесли удар не только по CANVAS, но по всей западной инфраструктуре и крупным организациям в Грузии. Это продолжение их антизападной пропаганды и попытка закрыть те островки свободы, которые еще остаются в Грузии», — говорит он.

Грузинские власти критиковали западные организации и раньше, но в этот раз нападки достигли беспрецедентных масштабов — впервые это стало частью расследования СГБ.

«Это, кажется, уже новое слово в грузинском авторитаризме, которое нанесет серьезный вред имиджу страны на международной арене, и новый этап в борьбе с правами человека и демократией внутри страны», — говорит Марикашвили.

На заявления СГБ в связи с программой USAID ранее отреагировал стратегический партнер Грузии — США. Озвученные в адрес проекта обвинения посольство Соединенных Штатов в Грузии назвало ложными и искажающими цель оказываемой поддержки.

Охота на ведьм

Заявления о заговорах и революционных сценариях в Грузии власти делают не первый раз.

Еще в 2014 году тогдашний министр внутренних дел Александр Чикаидзе говорил, что перешедшая в оппозицию партия «Единое национальное движение» запасается покрышками для того, чтобы устроить дестабилизацию в Грузии.

Позднее о революционных планах оппозиции периодически заявляли представители «Грузинской мечты», а СГБ возбуждало расследования по делам о заговорах с целью свержении власти чуть ли не ежегодно.

«Я уже потеряла счет анонсированным во время нахождения у власти „Грузинской мечты“ революциям и государственным переворотам. Ни в одном из этих случаев не было представлено ни реальных доказательств, ни задержаний предполагаемых виновников. Если дела и были реально возбуждены, то их закрыли так, что о результатах никто ничего не знает. Исходя из этого, сомнения, которые возникли в связи с информацией [озвученной СГБ], абсолютно легитимны», — говорит эксперт по вопросам безопасности Хатуна Лагазидзе.

Она предполагает, что за делом стоят опасения властей в преддверии решения ЕС о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата.

Многочисленные акции летом 2022-го, когда Грузия не получила этот статус, и протесты в марте этого года против закона об иноагентах показали, что общество чувствительно реагирует на вопросы, которые касаются прозападного курса, говорит эксперт.

«Тут надо отделить факты от страха властей. Фактов того, что готовилась революция, они не представили, но у страха глаза велики, и поэтому превентивно они вызывают на допросы тех людей, у которых может быть влияние на общественное мнение. Власти считают, что лучше это сделать заранее, чтобы потом не было поздно, потому что CANVAS известен во всем мире ненасильственными методами протеста и своей эффективностью. Вот этой эффективности и боятся власти», — отмечает Лагазидзе.

Власти опасаются протеста, а прозападно настроенная часть населения Грузии — того, что ждет Грузию, если она сойдет с прозападного курса, говорит эксперт.

«И у одной, и у другой стороны экзистенциальная угроза. Власти настолько увлеклись играми с Россией и экономическими интересами, что уже видят угрозу своей политической жизни в прозападной части общества. Для этой части населения представляет экзистенциальную угрозу разрушение мостов с Западом», — говорит она.

При этом, по ее мнению, угроза конфронтации с властью станет реальной только в случае, если общество посчитает, что прозападный курс остановлен на несколько десятков лет. В то время как даже отказ в предоставлении статуса кандидата, скорее всего, будет не окончательным и вряд ли станет основанием для категорических действий.

Согласно опросам, абсолютное большинство населения Грузии поддерживает будущее страны в Европейском Союзе.

Гванца Джобава видит аналоги происходящего сегодня в Грузии с Россией, но уверена, что будущее Грузии в Европе.

«Исходя из нашей истории, наши ценности всегда были европейскими, просто на наше сознание значительно повлиял 70-летний советский период, — говорит она. — От этого очень трудно сразу избавиться, особенно в условиях, когда и сейчас у нас нет возможности свободно развиваться. Нужно время и очень много работы».