Франция закрепит право женщин на аборт в конституции в 2024 году

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал закрепить право женщин на аборт во французской конституции в следующем году, передает The Guardian.

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Ограничения прав женщин на аборт в других странах (в частности, в некоторых штатах США) подтолкнули французское правительство дать женщинам страны безоговорочную гарантию соблюдения их репродуктивных прав. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что на следующей неделе представит проект статьи в высший административный суд Франции с целью сделать право на аборт конституционным к концу года.

"В 2024 году право женщин выбирать аборт станет необратимым", — заявил он.

Это заявление последовало за обещанием, данным Макроном 8 марта, в Международный женский день, когда он заявил, что отмена федерального права на аборт в США является нарушением. Он заявил, что Франция закрепит в своей конституции свободу женщин прибегать к абортам.

Резолюция была поддержана подавляющим большинством голосов в Национальной ассамблее в ноябре 2022 года, а затем была принята в сенате в феврале, несмотря на противодействие со стороны правых партий.

Пересмотр французской конституции — трудоемкий процесс, требующий либо референдума, либо одобрения не менее трех пятых обеих палат парламента. Чтобы избежать референдума, правительство представило свой собственный законопроект. Это означает, что Макрон может созвать внеочередной конгресс обеих палат.

Аборты во Франции были легализованы в 1975 году.