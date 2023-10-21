США утверждают, что Пекин значительно расширил свой ядерный арсенал

За последний год Китай значительно увеличил свой ядерный арсенал, и теперь в его распоряжении находится около 500 боеголовок. Об этом говорится в ежегодном отчете Пентагона, где также отмечается, что к 2030 году Пекин планирует удвоить это число.

При этом американские военные признают, что Китай по-прежнему придерживается политики, не предполагающей нанесение превентивных ядерных ударов.

Хотя в отчете Пентагона выражается озабоченность, что рост ядерного потенциала Китая превысил ожидания, его ядерный арсенал все еще несоразмерно мал по сравнению с арсеналами России и США.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира Россия располагает примерно 5889 боеголовками, а США — 5244.

Министерство обороны США на 2021 год определяло число китайских боеголовок в 400 штук.

Как заявила в пятницу на пресс-конференции официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, отчет Пентагона «полон предрассудков и распространяет теории об угрозе со стороны Китая».

«Китай всегда поддерживал свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и мы не намерены ввязывать в гонку ядерных вооружений ни с одной из стран», — заявила она.

«Китай не будет угрожать ядерным оружием ни одной из стран, только если сами они не станут угрожать использованием такого оружия против Китая», — заверила китайский дипломат, и сама обрушилась с критикой на США за их решение «сделать значительные инвестиции в модернизацию своих ядерных сил».

«Такая политика повышает риск гонки ядерных вооружений и ядерного конфликта и лишь ухудшит ситуацию с глобальной стратегической безопасностью», — предостерегла Мао.

Пекин официально придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, утверждая, что использует его лишь как ответное средство.

Однако в последние годы при Си Цзиньпине была запущена масштабная программа перевооружений, которая включает и модернизацию ядерного арсенала с тем, чтобы не только сдерживать противника, но и нанести по нему ядерный удар, если политика сдерживания не сработает.

По словам Си, к 2049 году Китай будет обладать вооруженными силами мирового класса.

По данным американцев, Пекин, возможно, уже завершил строительство трех новых пусковых ракетных объектов, которые включают пусковые шахты для по меньшей мере 300 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с радиусом действия свыше 5500 км.

Как указывают авторы доклада, китайские военные также работают над созданием новых МБР, которые позволили бы им в случае необходимости «угрожать неядерными ударами по целям в континентальных США, на Гавайях и Аляске».

По мнению некоторых аналитиков, по мере модернизации вооружений в Китае может начать меняться и сама концепция надежного ядерного сдерживания.

Так, старший научный сотрудник Института политики азиатского общества Лайл Моррис в интервью Би-би-си отметил, что развитие таких новых вооружений как гиперзвуковые ракеты, может заставить Пекин пересмотреть свою политику ответного удара и заняться дальнейшим наращиванием ядерного арсенала.

В отчете Пентагона упоминается также, что Пекин в последние месяцы усилил дипломатическое, политическое и военное давление на Тайвань. Есть данные, что Си Цзиньпин отдал распоряжение военным разработать возможности для силового захвата острова к 2027 году.

Пролеты китайских баллистических ракет над островом, участившиеся случаи вторжение в его воздушное пространство и военные учения вблизи его территориальных вод также свидетельствуют о желании китайского руководства дестабилизировать обстановку вокруг Тайваня.

Все это, как отмечают авторы отчета, происходит на фоне натянутых дипломатических отношений между Пекином и Вашингтоном.

В среду американские власти обвинили китайских военных пилотов в умышленном совершении рискованных маневров вблизи самолетов ВВС США в международном воздушном пространстве над Тихим океаном.

По данным Пентагона, таких маневров с 2021 года было уже около 180.