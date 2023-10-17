Иностранцы теперь смогут въехать в Кыргызстан спустя 60 или 90 дней после последнего въезда

МИД Кыргызстана отменил практику "визаран" и ввел интервал в 60 и 90 дней для повторного въезда, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт иностранного ведомства.

Как сообщает официальный сайт МИД Кыргызстана, ими было инициировано новое положение о порядке пребывания иностранцев на территории их страны. Его кабмин Кыргызстана утвердил 10 октября.

"Отмена visa-run. Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории Кыргызской Республики, теперь будет ограничена внедрением в действие безвизового режима по принципу "60/120", – говорится в публикации.

Отмечается, что в отношении иностранцев, которые могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу "90/180".

В ведомстве подчеркнули, что "новые изменения отражают стремление кабмина к обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны".

"Министерство призывает граждан иностранных государств заранее планировать свое пребывание на территории страны и в случае необходимости оформлять соответствующие разрешительные документы на пребывание в Кыргызской Республике", – сообщили в МИД Кыргызстана.

Также сообщается, что увеличена стоимость выездной визы в прямой пропорциональной зависимости от сроков превышения иностранцами периода пребывания в стране.

Напомним, в начале года правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничат срок нахождения иностранцев в РК.

"Визаран", как отмечает издание vc.ru, – это пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания в нем.