"Историческое" решение Конституционного суда Грузии об импичменте президента: Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию

Конституционный суд Грузии в понедельник огласил заключение по инициированному правящей партией импичменту президента Грузии Саломе Зурабишвили. Суд согласился с депутатами парламентского большинства в том, что президент нарушила Конституцию, отправившись с визитом в европейские страны без согласия правительства.

Беспрецедентное в истории Конституционного суда Грузии дело об импичменте президента рассматривали в течение трех дней девять судей. Для принятия решения требовалось согласие, по меньшей мере, шести из них.

По словам председателя Конституционного суда Мераба Турава, который зачитал судебное решение, суд установил, что президент во время трех зарубежных визитов осуществила представительские полномочия в сфере международных отношений без согласия правительства, тем самым нарушив 52-ю статью Конституции.

Отличную точку зрения зафиксировали трое из девяти судей.

Заключение Конституционного суда окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.

Правящая партия обратилась с представлением об импичменте президента в суд месяц назад.

"Грузинская мечта" считает, что Зурабишвили демонстративно и целенаправленно нарушила Конституцию, когда отправилась на встречи с европейскими лидерами без разрешения правительства. В частности, заявка депутатов в суд касалась встреч Зурабишвили с европейскими лидерами в Берлине, Брюсселе и Париже для поддержки получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

Под обращением в суд подписались 80 депутатов парламентского большинства.

"Не достойна быть президентом"

Устные слушания в Конституционном суде продолжались в течение трех дней. Заявку об импичменте представляли четыре депутата правящей партии, но, по большей части, от лица правящей команды выступал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

"С нашей точки зрения, возбуждение процедуры импичмента само по себе означает, в том числе, что мы больше не считаем Саломе Зурабишвили достойной быть президентом", — заявил он, выступая в суде.

По его словам, Зурабишвили грубо и умышленно нарушила Конституцию Грузии.

"Только 52-я статья определяет полномочия президента в сфере международных отношений. В 52-й статье написано, что президент может только с согласия правительства выполнять представительские полномочия и вести переговоры. Президент обратилась за получением согласия, не получила согласие и все равно осуществила визит. Была нарушена Конституция", — заявил Кобахидзе.

Сама Саломе Зурабишвили на заседания, которые проходили в городе Батуми, не поехала. Ее позицию представляли на слушаниях юристы - в прошлом член Конституционного суда, профессор Тбилисского госуниверситета Майя Копалеишвили и бывший депутат «Грузинской мечты» Тамар Чугошвили.

Визиты, о которых говорится в заявке депутатов, по их словам, не были выполнением представительских полномочий или ведением международных переговоров со стороны президента, на которые требуется согласие правительства.

Они апеллировали на 49-ю статью Конституции, согласно которой президент представляет Грузию в международных отношениях, отмечая, что во время встреч с европейскими лидерами, президент действовала в рамках этой статьи и статьи 78, которая обязывает конституционные органы принимать все меры для полной интеграции Грузии в НАТО и ЕС.

"Президент — не чей-то пленник, в том числе и не пленник правительства, который закрыт в пределах страны и не может покинуть страну без согласия правительства и встретиться со своими коллегами для обмена мнениями по определенным вопросам", — заявила на суде Майя Копалеишвили.

По словам Тамар Чугошвили, не только импичмент, но и начало этого процесса само по себе, в преддверии принятия решения по поводу получения страной статуса кандидата в члены ЕС, негативно влияет на европейскую интеграцию Грузии.

"Мне искренне жаль, что я здесь и, что проходит подобный процесс. Давайте назовем все своими именами. Парламент Грузии начал процесс импичмента президента из-за того, что президент встретилась с европейскими лидерами и попросила их о поддержке на пути европейской интеграции Грузии в деле получения статуса", — заявила Чугошвили во время заключительного слова в суде.

Что дальше?

После подтверждения судом нарушения Конституции президентом процедура импичмента перемещается в парламент. У парламента теперь две недели для проведения голосования по вопросу отстранения от должности президента.

По словам Ираклия Кобахидзе, голосование, на котором большинство депутатов подтвердит, что Зурабишвили «не достойна высокого статуса президента», пройдет уже на этой неделе.

При этом, он признал, что шансов у правящей партии собрать необходимые для отстранения от должности президента процедурой импичмента сто голосов депутатов, практически, нет.

Однако, по его словам, вне зависимости от того, чем завершится начатая процедура импичмента, цель правящей партии достигнута — нарушение Конституции президентом не осталось без реагирования, и это будет иметь долгосрочный превентивный эффект для правильного функционирования системы правления.

По словам Кобахидзе, с сегодняшнего дня Зурабишвили считается президентом только формально.

"В последний, шестой год своего президентства она будет полностью лишена политической и моральной легитимации и останется, если пользоваться американской терминологией, так называемым "хромой уткой", которая следует за идущим в пропасть коллективным "Национальным движением" [крупнейшей оппозиционной партией Грузии]", — заявил Кобахидзе.

В парламентском большинстве сейчас 84 депутата. Большая часть оппозиционеров выступает против импичмента президенту, называя запуск процедуры преднамеренным саботажем европейской интеграции Грузии со стороны «Грузинской мечты».

Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, не получила статус кандидата на вступление в ЕС летом прошлого года. Вместо этого ей были выдвинуты 12 приоритетных задач, которые надо выполнить для получения такого статуса.

Решение по вопросу предоставления статуса кандидата Грузии должно быть принято до конца этого года.

Власти говорят, что Грузия заслуживает получение статуса, заранее называя возможный отказ в его предоставлении со стороны ЕС несправедливым и ошибочным.

Однако как в оппозиции, так и в гражданском секторе обвиняют власти в невыполнении большей части требований европейских партнеров.

Саломе Зурабишвили, опытный дипломат и уроженка Франции, была избрана президентом в 2018 году во время последних прямых президентских выборов в Грузии.

Правящая партия, которая выступает за досрочное отстранение ее от должности, не стала тогда выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, выразив ей поддержку.

Саломе Зурабишвили стала первой президентом-женщиной в истории независимой Грузии.