Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

«Куда нам идти»? В Газе больше негде укрыться от израильских бомбардировок, говорят местные жители

Опубликовано:

Ситуация в секторе Газа
Газа. Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

«Куда нам идти? Осталось ли в нашем районе безопасное место, где тихо и красиво?» — спросили меня с нескрываемым сарказмом жители многоквартирного дома в Римале.

Последние семь часов, проведенные здесь, стали самыми тяжелыми в моей жизни. Израильские боевые самолеты нанесли еще одну серию ударов в ответ на беспрецедентное нападение боевиков ХАМАС на южную часть Израиля.

Бомбардировки привели к серьезному повреждению десятков жилых домов, офисов телекоммуникационных компаний и студенческих зданий Исламского университета Газы.

Ужасающие взрывы сотрясали этот район всю ночь с воскресенья на понедельник. Повсюду были слышны крики детей, никто не сомкнул глаз. Эту ночь жители самого обеспеченного, и, как правило, самого тихого района Римал не забудут еще долгое время.

С наступлением рассвета интенсивность ударов снизилась, и местные жители осознали масштабы разрушений.

Инфраструктура квартала, расположенного в юго-западной части Газы, была серьезно повреждена, большинство ведущих туда дорог оказались отрезаны.

Когда я ехал по району, возникло ощущение, что здесь произошло землетрясение.

Повсюду валялись обломки зданий, разбитые стекла и куски оборванной проводки. Масштаб разрушений был таков, что некоторые из здешних домов я не узнал.

«Я потерял все. Квартира, в которой жили мои пятеро детей, была здесь. Мой продуктовый магазин, находящийся внизу нашего здания, разрушен», — рассказал местный житель Мохаммед Абу аль-Касс, держа на руках свою дочь Шахд.

«Куда нам идти? У нас больше нет ни работы, ни крыши над головой», — добавил он.

«Являются ли мой дом и магазин военной целью, Израиль?» — добавил он, обвиняя во лжи израильских военных, утверждающих, что они не стреляют по гражданским.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, жертвами израильских авиаударов в понедельник стали 300 человек, две трети из которых – мирные жители.

Этот день стал здесь одним из самых смертоносных за много лет.

По меньшей мере 15 человек погибли в густонаселенном лагере беженцев Джабалия, расположенном к северо-востоку от Газы – это произошло во второй половине дня.

Израильские военные заявили, что атаковали дом командира ХАМАС, однако жертвами удара стали люди, находившиеся в соседних домах и на рынке неподалеку.

Гуманитарный кризис усугубляется

Согласно данным Министерства здравоохранения Палестины, жертвами конфликта в Газе стали 900 человек, включая 260 детей. Более 4,5 тысяч человек получили ранения.

И без того острый гуманитарный кризис на этой крошечной, перенаселенной территории усугубляется еще больше.

Более 2,2 миллионов жителей Газы испытывают нехватку продовольствия, топлива, электричества и воды после того, как правительство Израиля распорядилось установить «полную осаду» и перекрыть все поставки в ответ на нападение ХАМАС.

В результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 1200 человек, еще до 150 человек были взяты в заложники палестинскими боевиками.

«Можете себе представить, что в XXI веке мы живем без воды и электричества? У моего ребенка не осталось подгузников и есть всего полбутылки молока», — сказала местная жительница Ваад аль-Муграби, глядя на разрушенное здание рядом с ее домом в Римале.

«Это мой ребенок напал на Израиль?» – вопрошает она.

Возле крупнейшего супермаркета Газы, который впервые открылся с субботы, десятки людей столпились в очереди перед небольшой черной дверью.

Они надеялись купить хоть что-то, опасаясь, что этот конфликт затянется на неопределенное время. Большинство фруктов и овощей выращиваются на юге Газы, острая нехватка топлива означает, что транспортировать их на север будет все труднее.

На данный момент в Газу не поступает продовольствия и других товаров первой необходимости из Египта, который по соображениям безопасности поддерживает жесткую блокаду Газы вместе с Израилем с тех пор, как ХАМАС установил здесь свой контроль в 2007 году.

Местные жители также не могут выехать из Газы через пограничный переход Рафах на границе с Египтом. Обычно через этот погранпереход пропускают 400 человек в день, однако в понедельник и вторник Израиль разбомбил ворота с палестинской стороны после чего его работа прекратилась, заявил министр внутренних дел Газы.

Большинство людей, покинувших свои дома с начала войны, укрываются в школах под управлением ООН. Некоторые устремились туда от страха, у других дома уже разрушены.

Некоторые жители Газы прячутся в подвалах зданий, рискуя оказаться погребенными под их завалами в случае, если здание обрушится. Только в одном подвале в ночь на понедельник оказались завалены 30 семей.

«Во время предыдущих войн эта часть города служила островком безопасности для жителей приграничных с Израилем территорий», - сказал житель Римала Мохаммед аль-Муграби.

Израильские удары в понедельник вечером продемонстрировали, что теперь здесь нигде не может быть безопасно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2040622-kuda-nam-idti-v-gaze-bolshe-negde-ukrytsya-ot-izrailskih-bombardirovok-govoryat-mestnye-zhiteli/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Олега Орлова из «Мемориала» не стали сажать в колонию по делу о «дискредитации». Что это было за дело «Мы в состоянии войны». ХАМАС напал на Израиль: 250 убитых израильтян, десятки в заложниках. Что известно Триумф сценаристов Голливуда? Чем закончилась историческая забастовка

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.