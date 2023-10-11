«Куда нам идти»? В Газе больше негде укрыться от израильских бомбардировок, говорят местные жители

«Куда нам идти? Осталось ли в нашем районе безопасное место, где тихо и красиво?» — спросили меня с нескрываемым сарказмом жители многоквартирного дома в Римале.

Последние семь часов, проведенные здесь, стали самыми тяжелыми в моей жизни. Израильские боевые самолеты нанесли еще одну серию ударов в ответ на беспрецедентное нападение боевиков ХАМАС на южную часть Израиля.

Бомбардировки привели к серьезному повреждению десятков жилых домов, офисов телекоммуникационных компаний и студенческих зданий Исламского университета Газы.

Ужасающие взрывы сотрясали этот район всю ночь с воскресенья на понедельник. Повсюду были слышны крики детей, никто не сомкнул глаз. Эту ночь жители самого обеспеченного, и, как правило, самого тихого района Римал не забудут еще долгое время.

С наступлением рассвета интенсивность ударов снизилась, и местные жители осознали масштабы разрушений.

Инфраструктура квартала, расположенного в юго-западной части Газы, была серьезно повреждена, большинство ведущих туда дорог оказались отрезаны.

Когда я ехал по району, возникло ощущение, что здесь произошло землетрясение.

Повсюду валялись обломки зданий, разбитые стекла и куски оборванной проводки. Масштаб разрушений был таков, что некоторые из здешних домов я не узнал.

«Я потерял все. Квартира, в которой жили мои пятеро детей, была здесь. Мой продуктовый магазин, находящийся внизу нашего здания, разрушен», — рассказал местный житель Мохаммед Абу аль-Касс, держа на руках свою дочь Шахд.

«Куда нам идти? У нас больше нет ни работы, ни крыши над головой», — добавил он.

«Являются ли мой дом и магазин военной целью, Израиль?» — добавил он, обвиняя во лжи израильских военных, утверждающих, что они не стреляют по гражданским.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, жертвами израильских авиаударов в понедельник стали 300 человек, две трети из которых – мирные жители.

Этот день стал здесь одним из самых смертоносных за много лет.

По меньшей мере 15 человек погибли в густонаселенном лагере беженцев Джабалия, расположенном к северо-востоку от Газы – это произошло во второй половине дня.

Израильские военные заявили, что атаковали дом командира ХАМАС, однако жертвами удара стали люди, находившиеся в соседних домах и на рынке неподалеку.

Гуманитарный кризис усугубляется

Согласно данным Министерства здравоохранения Палестины, жертвами конфликта в Газе стали 900 человек, включая 260 детей. Более 4,5 тысяч человек получили ранения.

И без того острый гуманитарный кризис на этой крошечной, перенаселенной территории усугубляется еще больше.

Более 2,2 миллионов жителей Газы испытывают нехватку продовольствия, топлива, электричества и воды после того, как правительство Израиля распорядилось установить «полную осаду» и перекрыть все поставки в ответ на нападение ХАМАС.

В результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 1200 человек, еще до 150 человек были взяты в заложники палестинскими боевиками.

«Можете себе представить, что в XXI веке мы живем без воды и электричества? У моего ребенка не осталось подгузников и есть всего полбутылки молока», — сказала местная жительница Ваад аль-Муграби, глядя на разрушенное здание рядом с ее домом в Римале.

«Это мой ребенок напал на Израиль?» – вопрошает она.

Возле крупнейшего супермаркета Газы, который впервые открылся с субботы, десятки людей столпились в очереди перед небольшой черной дверью.

Они надеялись купить хоть что-то, опасаясь, что этот конфликт затянется на неопределенное время. Большинство фруктов и овощей выращиваются на юге Газы, острая нехватка топлива означает, что транспортировать их на север будет все труднее.

На данный момент в Газу не поступает продовольствия и других товаров первой необходимости из Египта, который по соображениям безопасности поддерживает жесткую блокаду Газы вместе с Израилем с тех пор, как ХАМАС установил здесь свой контроль в 2007 году.

Местные жители также не могут выехать из Газы через пограничный переход Рафах на границе с Египтом. Обычно через этот погранпереход пропускают 400 человек в день, однако в понедельник и вторник Израиль разбомбил ворота с палестинской стороны после чего его работа прекратилась, заявил министр внутренних дел Газы.

Большинство людей, покинувших свои дома с начала войны, укрываются в школах под управлением ООН. Некоторые устремились туда от страха, у других дома уже разрушены.

Некоторые жители Газы прячутся в подвалах зданий, рискуя оказаться погребенными под их завалами в случае, если здание обрушится. Только в одном подвале в ночь на понедельник оказались завалены 30 семей.

«Во время предыдущих войн эта часть города служила островком безопасности для жителей приграничных с Израилем территорий», - сказал житель Римала Мохаммед аль-Муграби.

Израильские удары в понедельник вечером продемонстрировали, что теперь здесь нигде не может быть безопасно.