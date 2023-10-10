Палестинская группировка ХАМАС: происхождение, цели, союзники

Неожиданное, масштабное нападение боевиков военизированной группировки ХАМАС на Израиль менее чем за два дня привело к гибели более 1000 человек с двух сторон конфликта.

В субботу ХАМАС взорвал части укрепленной разделительной стены, после чего боевики группировки ринулись в израильские общины, расположенные вдоль границы с сектором Газа.

Размах и организация нападения заставили премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху объявить, что страна находится в состоянии войны и что она будет «долгой и трудной».

В ответ на смерть более чем 700 человек со своей стороны Израиль начал массированный обстрел сектора Газа. А поскольку этот небольшой клочок земли отличается высокой плотностью населения, число погибших палестинцев там уже перевалило за 400 человек.

С обеих сторон погибли старики, женщины и дети, не говоря уже о большом количестве раненых и взятых боевиками в плен заложников.

Так что же представляет собой группировка ХАМАС, инициировавшая очередной кровавый период в палестино-израильских отношениях?

Как возник ХАМАС?

Ахмед Ясин. Фото: Robert Nickelsberg/Getty Images

Cамо название ХАМАС является аббревиатурой от арабского имени организации: «Харакат аль-Мукавама аль-Исламия» («Движение исламского сопротивления»).

Основателем группы был шейх Ахмед Ясин, палестинский священнослужитель, который в молодые годы был студентом английского отделения Каирского университета.

Однако интересовался он не столько английским языком и литературой, сколько радикальной интерпретацией ислама.

ХАМАС возник из палестинского отделения египетской исламистской организации «Братья-мусульмане». Организовавший его Ясин поначалу занимался исключительно преподаванием и благотворительной деятельностью, главным образом на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, которые Израиль занял после Шестидневной войны 1967 года.

В 80-х годах прошлого века одной из крупнейших палестинских организаций, активно противостоявших Израилю, была Организация освобождения Палестины (ООП), репутация которой, впрочем, даже среди самих палестинцев была далеко не блестящей. Одних не устраивала ее низкая эффективность, других — недостаточная религиозность, третьи же были возмущены сопровождавшими ее лидеров обвинениями в коррупции.

ХАМАС же казался ее полной противоположностью — главным образом тем, что ставил па первое место ислам: освобождение палестинских территорий должно было быть следствием исламизации населения, а не главной целью борьбы.

Основав ХАМАС в 1987 году, Ясин сказал, что ситуация за 20 лет после Шестидневной войны изменилась и возникли новые реалии, которые являются результатом «божественной воли», следовательно, требуется и особый вид борьбы, сочетающий моральную чистоту и заботу о ближних, чтобы «не только родина была освобождена, но и душа обрела бы спасение».

За что ХАМАС борется?

Горящий флаг Израиля. Фото: Murtadha Ridha/AFP via Getty Images

В 1988 году Хамас опубликовал свою первую хартию, призвавшую к уничтожению Израиля и созданию исламского государства на территории «исторической Палестины».

«Израиль будет существовать и будет продолжать существовать до тех пор, пока ислам не уничтожит его, как до этого он уничтожил других… Исламское движение сопротивления считает, что земля Палестины — это исламский вакф (имущество, безвозмездно переданное в религиозных, или благотворительных целях), освященный для будущих поколений мусульман до Судного дня. Палестина — это земля исламского вакфа, освященная для поколений мусульман», – было написано в этом документе, изначально отвергавшем какую бы то ни было возможность мирного урегулирования.

Однако, несмотря на «моральную чистоту» подобной декларации, она сильно урезала возможности отношений группировки с внешним миром.

В 2017 году ХАМАС представил новый документ, в котором «временно» соглашался на создание своего государства в границах, установленных до Шестидневной войны, но по-прежнему отказывался признавать Израиль как суверенное государство, с которым можно иметь дипломатические отношения: «Создание «Израиля» совершенно незаконно и противоречит неотъемлемым правам палестинского народа, а также… является нарушением прав человека, которые гарантированы международными конвенциями… Не должно быть никакого признания легитимности [этого] сионистского образования».

Невозможность достижения хоть какого-то компромисса с ХАМАС объясняется еще и тем, что группировка не признает ни Декларации Бальфура 1917 года (в которой британское правительство официально обещало поддержать создание еврейского государства на территории тогдашней Палестины, при условии, что оно не будет ущемлять права других религиозных общин),ни Соглашений «Осло» в 1990-х (которые определяли принципы создания и сосуществования двух государств: еврейского и палестинского).

То, что группировка выразила готовность временно признать границы 1967 года, вовсе не означает, что даже если представить, что подобные договоренности были бы достигнуты, ее последователи отказались бы от уничтожения государства Израиль.

Борьба за полное исчезновение еврейского государства могла бы начаться на следующий же день после подписания соответствующих соглашений.

Как ХАМАС пришел к власти в секторе Газа?

На сегодняшний день сектор Газа (небольшая полоса средиземноморского побережья площадью всего в 365 км², на которой проживает чуть более двух млн человек), полностью контролируется ХАМАС.

Поскольку эта организация не признала соглашений, заключенных в Осло, она полностью игнорировала начавшиеся после их подписания политические процессы вплоть до 2006 года, когда по каким-то причинам решила принять участие в местных и законодательных выборах на Палестинских территориях.

В то время все они находились под управлением президента Махмуда Аббаса и его партии ФАТХ, являющейся частью ООП.

Неожиданная победа ХАМАС, получившего больше мест в Законодательном совете, нежели ФАТХ, расстроила не только сторонников Аббаса, но и многих иностранных политиков, которые к тому времени пришли к выводу, что с ФАТХ сотрудничать можно, и надеялись этот процесс продолжить.

ФАТХ признать результате выборов отказался, а попытка создать правительство национального единства успехом не увенчалась, поскольку ФАТХ настаивал на том, чтобы считаться единственной организацией, представляющей интересы палестинцев на международной арене, с чем ХАМАС согласиться категорически не хотел.

После этого между двумя сторонами вспыхнул короткий вооруженный конфликт, известный как «Бои в секторе Газа», в ходе которого погибли 118 человек.

Результатом было фактическое разделение Палестинских территорий на две части: Западный берег реки Иордан полностью контролирует ФАТХ, продолжающий считать себя единственным правомочным представителем палестинцев, тогда как сектор Газа полностью перешел под контроль ХАМАС. Больше выборов в секторе Газа не проводилось.

С тех пор боевики группировки участвовали в четырех крупных конфликтах с Израилем.

ХАМАС в целом или его военное крыло («Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам») признаны террористическими организациями в целом ряде стран, в том числе в Израиле, США, ЕС и Великобритании.

Россия ХАМАС террористической группировкой не считает — «поскольку она не действует на территории России».

Как действует ХАМАС?

ХАМАС обрел печальную мировую известность после первой интифады (1987-1993) завершившейся подписанием Соглашений «Осло». Группировка была крупнейшим палестинским образованием, отказавшимся их признать.

В качестве эффективного метода борьбы против их внедрения ХАМАС избрал террористические нападения, которые зачастую совершали смертники.

Они неоднократно подрывали себя в общественном транспорте и людных местах, унося с собой жизни десятков израильтян. Есть мнение, что израильтяне потеряли интерес к мирному процессу именно в результате многочисленных терактов и ракетных обстрелов своей территории из сектора Газа.

В первые годы второй интифады (2000-2005) многие палестинцы приветствовали эти теракты, считая их местью за свои потери и за продолжающееся строительство израильских поселений на Западном берегу, который палестинцы рассматривают как свою территорию.

В марте и апреле 2004 года духовный лидер ХАМАС шейх Ахмед Ясин и его преемник Абдул Азиз ар-Рантисси были убиты в результате израильских ракетных ударов по сектору Газа.

Кто финансирует ХАМАС?

Поскольку ХАМАС признан террористической организацией как многими странами, так и наднациональными образованиями, такими, как, например, Евросоюз, то на официальную помощь ему рассчитывать не приходится.

Исторически сложилось так, что большая часть средств поступала от обеспеченных палестинцев, живущих за границей, а также от еще более обеспеченных частных лиц в странах Персидского залива.

Какая-то помощь на социальные нужды отправлялась и исламскими благотворительными организациями на Западе, но некоторым из них пришлось расплачиваться за отношения с ХАМАС замороженными активами.

Экономики как таковой в Газе практически нет. В 2006-2007 годах Египет и Израиль совместно организовали блокаду сектора, что привело к массовому исходу палестинцев. Считается, что в этот период из Газы уехало более миллиона ее жителей.

В течение многих лет после начала блокады ХАМАС обеспечивал свой доход, обкладывая налогами товары, доставляемые по сложной и разветвленной сети туннелей, обходящих КПП со стороны Египта. Кроме продуктов питания и лекарств, по этим же туннелям доставлялось и оружие.

Египет стал официально разрешать ввоз некоторых коммерческих товаров в Газу через пограничный переход Салах-эд-Дин только 2018 году. Эти товары оказались для руководителей ХАМАС золотой жилой: в 2021 году они ежемесячно собирали более 12 млн долларов, облагая налогами поступающие в Газу товары из Египта.

Однако на сегодняшний день одним из крупнейших, если не крупнейшим, спонсором ХАМАС стал Иран.

Что связывает ХАМАС и Иран?

Известно далеко не все об отношениях Ирана с группировкой ХАМАС, хотя можно утверждать, что в определенные периоды они были довольно тесными.

С начала 1990-х элитное формирование армии Ирана – Корпус стражей исламской революции (КСИР) финансировал, обучал и вооружал боевиков ХАМАС. Именно тогда палестинская группировка даже открыла свое официальное представительство в Тегеране.

Правда, и финансирование, и сотрудничество прервались на пять лет с 2012 по 2017 годы, когда ХАМАС отказался поддержать режим президента Башара Асада в сирийской гражданской войне.

Но в 2017 году один из лидеров группировки и основатель ее военного крыла Яхья Синвар заявил, что «отношения с Ираном просто отличные» и что «Иран является верным союзником».

В 2020 году Госдепартамент США сообщил, что Иран ежегодно предоставляет ХАМАС и Палестинскому исламскому джихаду более 100 миллионов долларов.

Согласно сообщению американского издания Wall Street Journal, иранский КСИР помог ХАМАС спланировать нападения на Израиль и дал боевикам зеленый свет на встрече, которая прошла на прошлой неделе в столице Ливана Бейруте.

Выступая в ООН, посол Израиля Гилад Эрдан заявмл, что в Сирии и Ливане «состоялись встречи с другими лидерами террористических формирований, окружающих Израиль, поэтому легко догадаться, что они координировали свои действия. Прокси Ирана в нашем регионе старались максимально координировать свои действия с Ираном».

Однако миссия Ирана в ООН отвергла заявления о причастности Тегерана: «Мы решительно поддерживаем Палестину; но мы не участвуем в ее действиях, поскольку все решения принимает только она».

Энтони Блинкен, госсекретарь США, заявил, что американские официальные лица еще не видели доказательств того, что за атаками стоит Иран, но эта страна уже давно является врагом Израиля и поддерживает джихадистские группировки в регионе.

Среди факторов, возможно, повлиявших на роль Ирана, называют недавние дипломатические усилия, направленные на нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Если бы эта нормализация действительно состоялась (а теперь это практически невозможно, учитывая ответные артиллерийские обстрелы сектора Газа и смерть сотен палестинцев), скорее всего, отношения Израиля с другими арабскими странами, могли бы заметно улучшиться.

Такая перспектива категорически не устраивает Иран, который по-прежнему на официальном уровне призывает к уничтожению еврейского государства.

Каковы отношения между ХАМАС и Россией?

Сергей Лавров и Халед Машаль. Фото: STR/AFP via Getty Images

Группировка ХАМАС не внесена в России в список террористических организаций. Ее представители регулярно наведываются в Москву и проводят переговоры с российским руководством.

Последний такой визит состоялся в марте 2023 года, тогда члены ХАМАС встречались с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

«С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку справедливого решения палестинской проблемы на базе соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности», — было сказано в заявлении российского МИДа по итогам этой встречи.

Кроме того, ХАМАС однозначно занял сторону России в ее войне с Украиной. «Специальная военная операции России на Украине ставит целью положить конец доминированию США в мире, сделать мир многополярным. Это выгодно всем притесняемым народам, в первую очередь палестинскому народу, как наиболее страдающему от американской гегемонии. Поэтому мы поддерживаем усилия России по формированию многополярного мира», — заявил первый зампред политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Показательно, что в этом заявлении Марзук, как и российские власти, назвал войну в Украине «специальной военной операцией».