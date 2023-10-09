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Нобеля по экономике получила американка за изучение роли женщин на рынке труда

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Нобелевская премия
Нобелевская медаль. Фото: pixabay.com

Нобелевскую премию по экономике получила американка Клаудия Голдин за изучение места и роли женщин на рынке труда, сообщила Шведская академия наук.

"Ее исследования раскрывают причины изменения этой роли и указывают на основные преграды на пути к гендерному равенству", – сообщила академия.

Голдин стала всего третьей женщиной из 93 лауреатов за 55-летнюю историю премии.

Приз, который формально не является Нобелевской премией, но вручается на той же церемонии и тем же комитетом, включает денежное вознаграждение примерно в 1 млн долларов и золотую медаль особого дизайна.

Клаудия Голдин
Клаудия Голдин. Фото: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images

Злободневный Нобель

Как и в прошлом году, премию выписали за изучение животрепещущей проблемы современности.

Год назад, когда Запад стоял на пороге банковского кризиса, премию дали тем, кто изучал роль банков в мировой экономике. Трое прошлогодних лауреатов – американцы Дуглас Даймонд, Филип Дибвиг и Бен Бернанке. Если бы не их труды, финансовый кризис 2008 года обернулся бы не рецессией, а депрессией, отметил Нобелевский комитет.

Один из трех прошлогодних лауреатов, бывший руководитель Федеральной резервной системы США, главного центробанка мира Бен Бернанке еще 40 лет назад обосновал на примере Великой депрессии 1930-х, что потеря доверия к банкам и набеги вкладчиков являются не следствием, а зачастую – причиной перерастания умеренного экономического спада в крах.

Прошлогодний Нобель по экономике немедленно доказал свою актуальность. Буквально через несколько месяцев в Америке начался новый банковский кризис.

Вооруженные опытом борьбы с предыдущим кризисом и научными трудами нобелевской троицы, американские и европейские регуляторы быстро погасили пламя нового кризиса. И теперь готовятся к неизбежному следующему.

Особый Нобель

Вручение Нобеля за достижения в области экономики завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.

Нобелевская премия по экономике – единственная, не указанная в завещании изобретателя динамита. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию – по экономической науке. В настоящее время она составляет 10 млн шведских крон.

Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2040222-nobelya-po-ekonomike-poluchila-amerikanka-za-izuchenie-roli-zhenschin-na-rynke-truda/

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