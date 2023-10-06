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Французы начали массовую вакцинацию уток. Эпидемия птичьего гриппа угрожает лишить их фуа-гра

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Утята
Утята. Иллюстративное фото: pexels.com

Франция на этой неделе начала первую в Европе кампанию по вакцинации уток, сообщило министерство сельского хозяйства страны. С ее помощью чиновники надеются сдержать распространение смертельного штамма птичьего гриппа, а также не дать потерпеть очередные потери фермерам и производителям фуа-гра, деликатесного паштета из утиной или гусиной печени.

Французские фермеры за последние три года уничтожили 30 миллионов особей домашней птицы в профилактических целях, стремясь искоренить высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N1. Те же меры были приняты и в других странах мира.

Это привело к нарушению глобальных поставок мяса птицы и яиц и резкому взлету цен.

В этом году французские власти приняли решение помешать повторению этого сценария с помощью обязательной вакцинации, под которую попадают 64 миллионов утят.

Французское правительство также хочет ограничить любую возможность мутации птичьего гриппа в болезнь, которая может передаваться людям.

«Это момент оптимизма, у нас такое чувство, что мы видим свет в конце туннеля», - сказал журналистам министр сельского хозяйства Марк Фесно.

В числе тех, кто разделяет оптимизм министра, CIFOG - группа французских производителей паштета фуа-гра.

«Этот план вакцинации… является первым в мире: его цель (…) положить конец профилактическому забою животных, с которым никто больше не хочет жить», — говорится в заявлении группы.

Но некоторые фермеры выступают против вакцинации, заявляя, что птицы могут бессимптомно заразиться еще до того, как их привьют, и незаметно распространить болезнь. Эта вероятность в конечном итоге может поставить под угрозу экспорт французской продукции.

Когда Франция объявила о вакцинации уток, США тут же ввели ограничения на импорт продуктов птицеводства из Европы, ссылаясь на риск попадания вируса в страну. Япония также рассматривает подобные меры.

Дешевле, чем компенсации

Вакцинация во Франции будет обязательной для всех ферм, где выращивают более 250 птиц, и продукция которых предназначена для продажи в виде мяса или фуа-гра, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства.

В общей сложности 64 миллиона уток на 2700 фермах необходимо будет вакцинировать в течение года.

Стоимость программы - почти 100 миллионов евро, из которых 85% будут предоставлены государством, уточняется в сообщении властей.

Это в разы меньше суммы в более чем 1,1 миллиард евро, которую правительство Франции потратило в 2021 и 2022 годах на компенсации фермерам.

Именно уток для вакцинации выбрали потому, что они особенно легко подхватывают вирус и быстро его распространяют, сообщили в национальной организации ветеринаров Франции, которая помогала правительству с организацией программы вакцинации.

Фуа-гра — это паштет из печени утки или гуся, разбухшей в результате принудительного кормления через зонд. Многие гурманы по всему миру считают это блюдо визитной карточкой французской кухни, но другие говорят, что метод его производства предполагает пытки и жестокое обращение с животными.

Производство фуа-гра запрещено во многих странах Европы, Австралии, Аргентине, и попытки запретить также предпринимались в некоторых штатах США.

Тенденция к вакцинации

В феврале агентство Reuters со ссылкой на представителей крупнейших мировых производителей птицы передавало, что во всем мире начинают склоняться к вакцинации птицы после того, как метод забоя не спас от возвращения вируса. Хотя крупнейший экспортер мяса птицы, США, по-прежнему сопротивляется этому.

С начала 2022 по начало 2023 года птичий грипп привел к тому, что более 200 миллионов птиц по всему миру были забиты из-за болезни или в профилактических целях, сообщила Reuters Всемирная организация здравоохранения животных (WOAH).

Помимо затрат, связанных с выбраковкой миллионов птиц, серьезным аргументом в пользу вакцинации для ученых и чиновников является и опасения по поводу мутации вируса и того, что он может передаться людям.

«Нет причин для паники, но мы должны извлечь уроки из истории по этим вопросам. Вот почему мы изучаем вакцинацию на глобальном уровне», — сказал в феврале министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039954-frantsuzy-nachali-massovuyu-vaktsinatsiyu-utok-epidemiya-ptichego-grippa-ugrozhaet-lishit-ih-fua-gra/

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