Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель и драматург Юн Фоссе

Нобелевский комитет присудил премию по литературе норвежскому автору Юну Фоссе за то, что, как сказано в обосновании, в своих произведениях он наделяет голосом тех, кто обычно лишен права говорить.

Фоссе - один из самых известных европейских драматургов современности и один из самых востребованных в театрах Европы, его пьесы идут на многих сценах.

По словам театральных экспертов, популярность пьес Фоссе связана с тем, что он строит сюжеты не на силе героев, а на их слабостях - на неуверенности в себе, на страхе смерти, на отсутствии веры в свои силы.

Все эти сомнения близки абсолютно каждому человеку, что делает Фоссе столь востребованным автором, сказали представители шведской Академии в кулуарах церемонии объявления победителя.

Другие фавориты 2023 года

Среди фаворитов этого года назывались такие известные писатели, как Салман Рушди, Харуки Мураками и Маргарет Этвуд.

Все они являются обладателями множества престижных премий по литературе. В списке наград Рушди и Этвуд тесть также Букеровская премия, причем Этвуд получала ее дважды.

Имя Фоссе тоже называлось, но критики склонялись к победе другого автора - китайской писательницы Цань Сюэ, издающейся под псевдонимом Дэн Сяохуа.

Цань Сюэ. Фото: Simone Padovani/Awakening/Getty Images

Как говорят критики, в ее произведениях блестяще отражена турбулентность XX века в мире и в Китае.

Цань Сюэ – одна из восьми детей в ее семье, родилась в 1953 году в провинции Хунань, всего за несколько лет до начала Культурной революции в Китае.

Ее отец был главным редактором газеты, мать работала в том же издании.

Отец увлекался марксизмом, в доме было много книг, особенно по философии, вспоминает Цань Сюэ.

Но вскоре родителей арестовали, приговорили к исправительным работам и сослали в отдаленные глухие места.

Восемь детей остались на попечении бабушки без какой-либо помощи со стороны государства и бывших знакомых, опасавшихся продолжать общение с семьей осужденных.

Цань Сюэ вспоминает, что они выживали на тыкве и горных травах, а однажды было так голодно, что пришлось есть старые вещи отца, включая меховое пальто.

Бабушка, изможденная тяжелой работой и голодом, вскоре умерла.

Цань Сюэ и ее братьям и сестрам школьного возраста пришлось прервать образование. Сама она успела закончить только начальную школу.

Писать Сюэ начала только в 30 лет, но, по словам критиков, накопленный ею опыт и понимание определенных процессов, помогли ее произведениям стразу занять заметное место в мировой литературе.

Не время для русской культуры?

В преддверии вручения премии часто упоминалось и имя российской писательницы Людмилы Улицкой. Ее стиль, по мнению критиков, сравним с Львом Толстым и Джоном Стейнбеком.

Кроме того, она известна своей жесткой критикой в адрес Кремля и лично Владимира Путина, из-за чего была вынуждена покинуть Россию. Сейчас она живет в Германии.

Однако культурный обозреватель ежедневного шведского издания Svenska Dagbladet Лиза Ирениус считает, что прославление российской культуры в то время, когда Россия напала на Украину, стало бы весьма спорным решением со стороны Нобелевского комитета.

При этом Ирениус признает, что премия российскому автору была бы мощным посланием всему миру о том, что литература вне политики.

Но так ли это, задается вопросом редактор отдела культуры шведского издания Dagens Nyheter Бьорн Уиман, личные предпочтения которого были на стороне Салмана Рушди.

По его мнению, присуждение премии Рушди было бы не только справедливо с литературной точки зрения, но и избавило бы Нобелевский комитет от клейма политической ангажированности, которое, по мнению Уимана, он несет уже три десятилетия.

Ровно столько, с 1989 года Нобелевский комитет избегал прямого осуждения фетвы, наложенной на Рушди иранским режимом за его вышедшие годом ранее «Сатанинские стихи».

Фетва означает руководство к убийству. Многие годы Салман Рушди получал угрозы в свой адрес, а 2 августа 2022 года перед лекцией в США он подвергся нападению с ножом прямо на сцене, в результате чего получил серьёзные ранения и потерял зрение на один глаз.

"Пришло время ему получить эту премию, и если это произойдет, я сниму шляпу перед Академией за их поддержку свободы самовыражения", - сказал Бьорн Уиман накануне объявления победителя.

Победители прошлых лет