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Путин научил главу Южного Судана надевать наушники (видео)

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Владимир Путин Салва Киир
Владимир Путин Салва Киир. Кадр из видео: t.me/lentadnya

Комичная ситуация произошла во время встречи Владимира Путина с президентом Южного Судана Салвой Кииром - российский лидер помог своему коллеге справиться с наушниками, передает NUR.KZ.

Киир никак не мог понять, как надеть наушник для синхронного перевода, а Путин несколько раз показал своему коллеге, как пользоваться наушником. Кадры попали в Сеть.

На официальном сайте Кремля говорится, что стороны обсудили вопросы региональной стабильности, безопасности.

"Мы самая молодая нация на планете. Нам необходимо иметь сильных, влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами", - сказал в ходе встречи глава Южного Судана.

Африканский лидер находится в Москве с официальным визитом.

Как отметил Путин, в прошлый раз Киир посещал Россию в 2019 году - на первом саммите "Россия - Африка" в Сочи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2038828-putin-nauchil-glavu-yuzhnogo-sudana-nadevat-naushniki-video/

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