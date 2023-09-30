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Tesla обвинили в расовых притеснениях на заводе в Калифорнии

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Машина стоит возле здания с надписью Tesla
Tesla. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Автомобильную компанию Илона Маска Tesla обвинили в расовых притеснениях на калифорнийском заводе по производству электрокаров. Утверждается, что сотрудники афроамериканского происхождения подверглись дискриминации, передает The Wall Street Journal.

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Комиссия по равным возможностям трудоустройства США (EEOC) подала федеральный иск на Tesla, в котором утверждается, что компания придерживалась дискриминационной политики в отношении сотрудников-афроамериканцев как минимум с 2015 года.

Заявление EEOC перекликается с иском, поданным в прошлом году калифорнийским агентством по гражданским правам, в котором говорится, что Tesla игнорировала многолетние жалобы от рабочих афроамериканского происхождения.

"Расовые нарушения были постоянными, неуместными, нежелательными и наблюдались во всех сменах, отделах и на все уровнях", — говорится в иске EEOC, поданном в Северном округе Калифорнии.

Агентство указало на использование расовых оскорблений, расистских эпитетов и стереотипов. Tesla заявила, что "решительно выступает против всех форм дискриминации и притеснений".

В компании заявили, что привлекали к дисциплинарной ответственности и увольняли сотрудников, которые использовали расовые оскорбления и демонстрировали другие формы неправомерного поведения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2038730-tesla-obvinili-v-rasovyh-pritesneniyah-na-zavode-v-kalifornii/

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