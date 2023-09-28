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США остаются без панд. Китай забирает всех обратно

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Панда
Панда. Иллюстративное фото: pexels.com

Все панды из американских зоопарков отправляются домой в Китай, и США рискуют уже в следующем году оказаться без единой гигантской панды из-за напряженных отношений между двумя ведущими державами планеты.

Вашингтонский зоопарк прощается с медведями Мэй Сян, Тянь Тянь и их детенышем Сяо Ци Цзи. Гигантским пандам устроили "гигантские проводы". Фестиваль будет продолжаться девять дней, а в декабре животные отправятся домой в Китай.

У Китая монополия на панд и он не продает их, а отдает в аренду, зачастую за сотни тысяч долларов в год. Продлевать договоры с американскими зоопарками Китай пока не хочет, и эксперты видят в этом очередной эпизод "панда-дипломатии".

Гигантские панды гостили в США со времен нормализации отношений после исторического визита президента Ричарда Никсона в Китай в 1972 году.

Китай традиционно отправлял медведей в зоопарки дружественных стран в качестве поощрения или благодарности. СССР получил самца Пинь-Пинь в 1957 году за то, что первым признал коммунистический Китай.

В Америке панды остались еще в Атланте и Сан-Диего, но и у них уже есть обратные билеты.

Из зоопарка Мемфиса Китай отозвал двух панд со скандалом в начале этого года. Самец Лэ Лэ умер — стало плохо с сердцем, а его подруга Я Я слегка полиняла, и китайцы заподозрили плохое обращение.

Ветеринары обеих стран подтвердили, что с Я Я все в порядке, но осадок остался.

Обе стороны отрицают политическую подоплеку исхода панд из Америки в Китай. Некоторые им не верят.

"Тот факт, что все панды уедут из США в Китай до конца следующего года, имеет определенное значение", — цитирует агентство Bloomberg автора книги о китайской "панда-дипломатии" и профессора калифорнийского Saint Mary’s College Елену Сонгстер.

"Китайцы действуют по плану. Они знают, что делают".

Возможно, они еще передумают. Источники Bloomberg в Белом доме говорят, что вопрос о пандах будет подниматься в переговорах с китайцами в самое ближайшее время.

Не исключено, что панды будут упомянуты на встрече президента Джо Байдена с китайским председателем Си Цзиньпином, если он приедет в середине ноября в Сан-Франциско на саммит АТЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2038672-ssha-ostayutsya-bez-pand-kitay-zabiraet-vseh-obratno/

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