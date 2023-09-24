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Европа подготовилась к зимней газовой войне с Россией. Сможет ли Путин заморозить ЕС?

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Газопровод.
Газопровод. Иллюстративное фото: Oliver Bunic/Bloomberg

Евросоюз заполнил подземные газовые хранилища к отопительному сезону на два месяца раньше плана. Однако запасы не гарантируют победу в газовой войне с Россией, которую Владимир Путин развязал задолго до вторжения в Украину.

Сможет ли Европа избежать нового кризиса, будет зависеть от того, выдастся зима теплой или холодной, смогут ли европейцы еще туже затянуть пояса и не будет ли перебоев с поставками газа не из России из-за аварий и забастовок. Тут пока новости для Европы обнадеживающие.

Но даже если с этим все получится, главный козырь в руках у Путина. Если он решится пойти ва-банк и перекрыть последние два трубопровода в Европу – через Украину и Турцию – Европе не избежать масштабного энергетического кризиса. Правда, не обязательно предстоящей зимой.

Именно благодаря запасам.

Хранилища под завязку

Традиционно подземные газовые хранилища в ЕС истощаются к весне и пополняются к ноябрю, когда в северной Европе люди включают газовое отопление. Прошлая зима выдалась теплая, и в закромах осталось больше половины накопленного, тогда как годом ранее было всего 25%.

Однако к апрелю поставки из России уже были на историческом минимуме, и Евросоюз, опасаясь их прекращения, взял повышенные обязательства: к 1 ноября заполнить хранилища на 90%. В прошлом году, когда еще не был взорван "Северный поток", цель была скромнее: 80%.

Повышенный норматив был выполнен еще в середине августа, а теперь хранилища заполнены в среднем на 95%.

В некоторых странах, например, в Латвии и Франции, пока 90%, но там, где сосредоточены основные мощности для хранения газа под землей, – в Германии, Нидерландах, Австрии, Венгрии – уже 95%.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сказала на этой неделе, что ЕС накопил более 100 млрд кубометров газа.

Такой объем покроет примерно треть зимнего спроса. В целом в 2023 году 27 стран Евросоюза с населением 450 млн человек сожгут 490 млрд кубометров газа, согласно июльскому прогнозу Международного энергетического агентства (IEA). И пик спроса приходится как раз на зиму.

Раз полных хранилищ недостаточно, чтобы избежать кризиса, Европа ищет, как сэкономить и куда еще закачать газ.

Украинские хранилища в помощь

На второй вопрос газовые трейдеры, кажется, нашли ответ – украинские хранилища. В отличие от европейских они сейчас заполнены лишь на 35%.

Как только ЕС загрузил 90% своих мощностей, он резко увеличил поставки в Украину.

Еженедельные объемы прокачки по трубопроводам, которые когда-то снабжали Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию российским газом, а теперь запущены реверсом, превышают 200 млн кубометров, что эквивалентно 4% всего европейского импорта или 40% импорта газа из России, отмечает аналитик Bruegel Бен Маквильямс.

Нынешний уровень газа в хранилищах практически гарантирует ЕС комфортную зиму, уверены эксперты.

"Даже при наихудшем сценарии (холодная зима и сокращение предложения сжиженного газа на мировом рынке) газ в хранилищах все равно останется, даже если российские поставки остановятся", – полагает другой аналитик Bruegel Георг Закман.

"Россия сейчас поставляет в ЕС около 1,7 млрд кубометров в месяц. Так что даже если поставки остановятся, само по себе это не приведет к дефициту газа предстоящей зимой. Как и любые холода", – соглашается главный экономист энергетического директората Еврокомиссии Мигель Хиль Тертре.

Однако по окончании отопительного сезона при этом сценарии газа в хранилищах почти не останется, что чревато проблемами следующей зимой.

"Путин думал придушить Европу"

Аналитики гадают, сыграет ли Путин последним козырем в ситуации, когда даже полное отключение Европы не гарантирует моментальный результат.

"Путин думал придушить Европу, такой был план "А". Плана "Б" не оказалось", – сказала Татьяна Митрова из Центра мировой энергетической политики Колумбийского университета.

Кремль начал прикручивать кран задолго до вторжения.

Тогда Европа была уязвимее. ЕС десятилетиями все крепче привязывался к России новыми трубопроводами, а российский газ покрывал 40% всех европейских потребностей в нем.

И вот когда он стал, казалось, незаменим, подвластный Путину "Газпром" начал планомерно сокращать поставки. Это было еще за полтора года до вторжения в Украину.

А после провала военного блицкрига Кремль открыл второй фронт газовой войны против ЕС в надежде вызвать энергетический кризис и социальное недовольство, чтобы подорвать решимость 27 стран Евросоюза помогать Украине защищаться.

Поставки сократились до исторического минимума.

Европа не дрогнула, начала дружно экономить газ и потратила почти 1 трлн евро на поддержку населения и бизнеса и организацию альтернативных поставок дорогого сжиженного газа. На радость европейцам еще и прошлая зима выдалась необычайно теплой.

Окрыленный промежуточной победой ЕС перешел в контрнаступление и ввел практически полное эмбарго на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Газ под санкции так и не попал, но некоторые страны ЕС отказались от него добровольно.

А заодно Евросоюз объявил о намерении к 2027 году полностью отказаться от закупок ископаемого топлива в России. То есть признал, что в ближайшие три-четыре года без российских углеводородов ему не обойтись.

Дома холодно, на улице тепло

ЕС теперь зависит от российского трубопроводного газа меньше чем на 8%. Однако заместить эти восемь процентов практически невозможно.

Сократить потребление газа еще на 15%, как в прошлом году, уже не получится, потому что и у промышленности, и у населения почти исчерпаны имевшиеся возможности для экономии, а новые – дело затратное и долгое.

По словам еврокомиссара Кадри Симсон, если цель снова будет достигнута, ЕС сэкономит за год к марту 2024 года еще 65 млрд кубометров. По оценкам IEA, в первом полугодии 2023 года спрос на газ в ЕС упал на 30 млрд кубометров.

Таким образом, чтобы прогнозы Симсон стали реальностью, европейцам придется ужаться в самые холодные месяцы не меньше, чем в прошлогоднюю зиму, выдавшуюся рекордно теплой.

Пока что европейский центр Коперника прогнозирует температуры выше нормы в октябре и в целом мягкую погоду в Западной Европе вплоть до Нового года. Но морозные месяцы традиционно – январь и февраль, и на них прогнозы пока не выписаны.

Был газ российский, стал – сжиженный

Если не получится сильно сократить потребление за счет экономии и погоды, можно подготовиться к возможной потери этих российских 8% увеличением закупок в других странах. Однако и это проблематично.

Простаивающих трубопроводов нет и единственный источник – поставки сжиженного газа морем. Его крупнейшие производители – США и Катар. ЕС продолжает закупать СПГ и в России (12,4 млрд кубометров за последние 12 месяцев, по данным Симсон).

Сжиженный газ для ЕС теперь играет ту же роль, что российский трубопроводный до войны. За счет СПГ в первом полугодии покрывалось 40% потребностей стран Евросоюза в природном газе, отмечает IEA.

Резко увеличить эти закупки нереально. Мощности сжижения в мире ограничены, и только в середине 2025 года ожидается ввод в строй целого ряда проектов, что всего за год увеличит предложение примерно на 13%. Такого еще не было в короткой истории молодой газовой отрасли.

Но это потом. А сейчас избытка на рынке нет, и любой скачок спроса (например, восстановление экономики Китая) или перебои с предложением (аварии и забастовки на терминалах в США и Австралии) оборачивается всплеском цен.

Это еще одна причина общего ухудшения энергетической безопасности ЕС из-за газовой войны Путина.

Трубопроводный газ поставлялся по долгосрочным контрактам, гарантированными объемами и по стабильно низким ценам. Сжиженный продается на спотовом рынке, где цены определяются не договорами, а балансом спроса и предложения, а продавцы в любой момент могут развернуть газовоз в море и отправить его туда, где цены лучше, хоть бы из Европы в Азию.

Что может остановить Путина от эскалации

Европе остается надеяться, что в Кремле неожиданно возобладает прагматизм и Путин согласится качать газ вплоть до 2027 года, когда ЕС сам собирается полностью отказаться от российских поставок.

В пользу такого сценария аналитики приводят три аргумента.

Во-первых, России нужны деньги на войну.

Во-вторых, с сокращением трубопроводного экспорта в ЕС национальный чемпион "Газпром" теряет не только прибыль, но и уступает европейский рынок своему частному конкуренту – "Новатэку", поскольку тот поставляет сжиженный газ.

И в-третьих, у России в ЕС остались покупатели газа лишь в немногих благосклонно расположенных к Кремлю стран, вроде Венгрии и Сербии. Перекрыв кран, Кремль потеряет и это влияние.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2037876-evropa-podgotovilas-k-zimney-gazovoy-voyne-s-rossiey-smozhet-li-putin-zamorozit-es/

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