Двое детей в США обиделись на маму, угнали ее авто и проехали на нем более 300 километров

В штате Флорида в США полицейские остановили авто, за рулем которого находился 10-летний мальчик. По подсчетам полиции, дети проехали около 320 километров, передает CNN.

По данным офиса шерифа округа Алачуа (северная Флорида), полицейские остановили белый седан на шоссе около 4 часов утра в четверг, 21 сентября.

Отмечается, что автомобиль был угнан в городе Норт-Порт, который находится более чем в 200 милях (около 321 километра) от места остановки.

Полиция сообщила, что за рулем авто находился 10-летний мальчик, а вместе с ним в машине была его 11-летняя сестра. Ранее об их пропаже заявляли в том же городе, где была угнана машина.

Правоохранители выяснили, что авто принадлежит матери несовершеннолетних.

"Стало известно, что оба ребенка были обижены на свою мать, потому что она забрала их электронные устройства. Предположительно это было сделано потому, что они не использовали их должным образом", – говорится в сообщении офиса шерифа.

Напомним, в середине июля мы рассказывали о том, как 11-летние подростки сымитировали угон авто в Темиртау.

Камеры зафиксировали, как они проникли в салон машины. По информации полицейских, один из них сел за руль, а остальные стали толкать машину – ее отогнали к соседнему дому. После ребята разбежались.

При этом в октябре 2021 года 11-летний мальчик угнал авто отца и разъезжал на нем по Шахтинску, а в декабре того же года подросток пытался уйти от полиции на угнанном авто в Туркестанской области.

А еще за несколько лет до этого девятилетний мальчик угнал автомобиль и попал на нем в ДТП в Уральске.