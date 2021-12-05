Подросток пытался уйти от полиции на угнанном авто в Туркестанской области

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В Туркестанской области произошла дорожная авария с участием подростка – его застали за рулем угнанного автомобиля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Произошел инцидент накануне, 4-го декабря, примерно в 16:30.

"В ходе обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники патрульной полиции Казыгуртского РОП заметили автомобиль "ВАЗ-21214", которым управлял несовершеннолетний. Законным требованиям полицейских остановиться водитель не подчинился, проигнорировал красный сигнал светофора, обогнал встречные машины и скрылся с места происшествия.

Нарушителю ПДД полицейские указали немедленно "остановить автотранспорт", однако водитель продолжил уходить от сотрудников полиции и, управляя автомобилем на большой скорости, врезался в железное ограждение, из-за чего произошло дорожно-транспортное происшествие", – рассказали подробности инцидента в полиции.

В результате аварии подросток получил травмы. Медики "скорой" доставили его в Казыгуртскую районную больницу.

При проверке выяснилось, что машина, за рулем которого находился парень, принадлежит одному из местных ТОО. Им управлял отец подростка.

Полицейские установили, что мужчина припарковал автомобиль на стоянке возле работы. Однако сын, по версии следствия, незаконно угнал автомашину без разрешения.

"На сегодняшний день проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Автотранспорт водворен на штрафстоянку", – сообщили в пресс-службе ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945327-podrostok-ugodil-v-dtp-na-ugnannoy-mashine-v-turkestanskoy-oblasti/