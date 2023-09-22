Гуманитарка, коридоры и списки. Как Азербайджан договаривается с армянами Карабаха

Финальная эскалация помогла Азербайджану установить контроль над Нагорным Карабахом. Всего за сутки Баку поставил вопрос ребром, не оставив карабахским армянам выбора. А потом назначил переговоры, если так можно назвать встречу, на которой одна сторона выдвигает условия, а другая — просит гарантировать безопасность людей. Азербайджан ждет разоружения Карабаха, а армяне опасаются за свою безопасность. Рассказываем, как стороны пытаются договориться.

Погибшие, связь и свет

После вчерашних переговоров, прошедших в азербайджанском Евлахе, стороны не стали раскрывать подробностей. Советник президента самопровозглашенной республики Давид Бабаян сказал только, что окончательное соглашение не достигнуто.

Договорились пока только о прекращении огня, но продолжают обсуждать, как именно, например, Карабах должен сдать оружие, чтобы удовлетворить требование Баку.

Собеседник Би-би-си, близкий к карабахской делегации, рассказал некоторые подробности вчерашних переговоров, которые в основном были сосредоточены вокруг гуманитарных вопросов. Как и сообщали наши источники, Баку за столом взял тон столичных властей, обсуждающих проблемы региона. И этот тон теперь представители Карабаха будут слышать часто: как сказал Ильхам Алиев, происходящее — «внутреннее дело Азербайджана».

Гуманитарная ситуация действительно требует оперативной реакции: когда Азербайджан начал обстрелы, жители близлежащих к Степанакерту сел покинули свои дома и собрались у местного аэропорта в расположении российских миротворцев. Уже двое суток они спят под открытым небом, или, в лучшем случае, в палатках, и не знают, что делать дальше.

Многие семьи сейчас отрезаны друг от друга азербайджанской армией: одни находятся, например, в Степанакерте (Ханкенди), а другие — в Мартуни (Ходжавенд). А между ними — военные. Из-за отсутствия коммуникации люди не знают, живы ли их близкие.

Связи в Карабахе почти нет, дозвониться туда проблематично, только иногда прорывается пара сообщений в мессенджерах.

С декабря прошлого года путь из Армении в Карабах был заблокирован, поэтому в городе нехватка продуктов, медикаментов, проблемы с электричеством, горючим и газом. Обо всем этом карабахская делегация рассказала на переговорах.

Сегодня утром Азербайджан загрузил две машины хлебом, а две 20-тонные фуры — продуктами и гигиеническими принадлежностями.

«Пусть свою еду сами едят», — написала в ответ на вопрос Би-би-си жительница Карабаха, после чего у нее снова пропала связь.

Человек, непосредственно участвовавший в организации гуманитарного конвоя, в разговоре с Би-би-си посетовал, что отправили бы больше, но «они все равно не берут».

«Мне непонятно, почему люди не берут хлеб. Какой голодный не возьмет хлеб? Раз отказываются, значит, не такие они и голодные?» — говорит он.

Что стало с грузовиками и фурами — на данный момент непонятно. Советник «президента» Нагорного Карабаха Давид Бабаян сказал: «Азербайджан не предоставил Арцаху (так армяне называют Карабах — Би-би-си) никакой гуманитарной помощи. Арцах ожидает, что гуманитарная помощь поступит из Армении».

Неконкретная реинтеграция

Карабах озвучил Азербайджану еще несколько просьб. Первая касается воссоединения семей, которые сейчас отрезаны друг от друга или из-за проблем со связью, или физически — например, когда одни находятся в Степанакерте, а другие — в Мартуни, физически встретиться невозможно, ведь между этими городами — азербайджанская армия.

Из-за отсутствия коммуникации многие семьи не знают, живы ли их близкие.

Тесно связан с этим и второй вопрос — поиск и захоронение погибших. Непризнанная республика говорила о более чем 200 жертвах обстрелов, но точное число неизвестно, потому что доступ к некоторым населенным пунктам заблокирован.

Азербайджан уже хоронит жертв начатой им эскалации. Сегодня в Баку прошли похороны военнослужащего, убитого снайпером в Карабахе. По словам военных, собравшихся на похоронах, Азербайджан потерял десятки человек убитыми в ходе военных действий.

Теперь люди, десятилетиями убивающие друг друга, должны как-то жить вместе.

В Азербайджане на государственном уровне культивировалась ненависть к армянам, о «зверствах» которых рассказывали даже детям в школах. Каким же образом Баку планирует вдруг изменить это?

Администрация Ильхама Алиева утверждает, что уже готов план по реинтеграции карабахских армян. Этот план был якобы представлен на встрече с Карабахом: «На встрече [...] были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе конституции и законов Азербайджанской Республики», — сказали в администрации.

«Насколько мне известно, конкретных предложений по реинтеграции не было, — говорит собеседник Би-би-си, близкий к карабахской делегации. — Азербайджанцы говорили: если вы согласитесь на наши условия, с нашей стороны мы сделаем все, чтобы реинтеграция произошла, но вы должны принять гражданство Азербайджана. Но никакой конкретики не прозвучало».

Невозможно вести разговоры о реинтеграции, пока в Карабахе остаются вооруженные люди, сказал собеседник Би-би-си, близкий к азербайджанской делегации.

«Как только этот вопрос будет решен, мы сразу готовы поддержать людей, которые готовы остаться», — сказал он.

Списки и коридоры

«Зная азербайджанцев, они будут стараться решать гуманитарные вопросы, чтобы показать миру, какие они молодцы. Их риторика понятна. Но самое важное — что на самом деле будет внутри Карабаха, на земле», — говорит собеседник Би-би-си, близкий к карабахской делегации.

На встрече армянская делегация попросила Азербайджан дать возможность раненым — гражданским и военным — отправиться на лечение в Армению, но ответа пока не получила.

Многие жители Карабаха ждут открытия гуманитарного коридора, по которому они смогли бы покинуть регион и приехать в Армению.

Но даже премьер Армении Никол Пашинян сказал, что позиция Еревана по вопросу эвакуации людей сводится к следующему: эвакуация возможна, «если будет зафиксирована их невозможность нахождения в Нагорном Карабахе».

«Если ситуация не улучшится, то эта задача (эвакуация) будет в нашей повестке», — сказал он.

Армения уже подготовила более 40 тысяч мест для проживания карабахских армян. Но Пашинян уточнил, что эвакуация — это точно не план «А».

«В наших действиях мы должны сделать все, чтобы наши соотечественники жили в своих домах без страха и достойно», — сказал он, добавив, что прямой угрозы жизни гражданского населения сейчас нет. Жители Карабаха с этим категорически не согласны.

Собеседник Би-би-си с азербайджанской стороны говорит: «Никто никого никуда не выгоняет. Если бы мы не заботились о мирных гражданах, о женщинах и детях, мы бы просто взяли и вошли в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта — Би-би-си)».

Он добавляет, что Азербайджан готов отправить военнослужащих Армении на родину, но карабахских армян сверят со списками.

«Мы ничего не знаем, но уверены, что нас живыми не выпустят. Мы заложники для Турции с Азербайджаном. По крайней мере, они не выпустят мужчин, а без наших мужчин мы не уйдем», — пишет жительница Степанакерта журналисту Би-би-си.

Ее опасения не беспочвенны. Этим летом азербайджанские военные задержали в Лачинском коридоре 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого Красный Крест пытался вывезти в Армению на лечение. Хачатряна обвинили в нападении на азербайджанское село в 1991 году.

Независимые правозащитники, знакомые с делом Хачатряна, говорят, что его имя было в непубличном списке лиц, разыскиваемых за «военные преступления» в первую Карабахскую войну, который составил Азербайджан. Кто еще может находиться в этом списке — неизвестно, но Карабах опасается, что Баку не может гарантировать безопасность всем жителям, а начнет фильтрацию среди мужчин.

«Одно непонятно, — пишет жительница Степанакерта. — Мы же ушли в 2020 году… Все дружно ушли. Русские нас позвали обратно, (нам) гарантировали безопасность, три года кошмарили, последний год морили блокадой и голодом, а потом снова стали убивать. Это какое-то чудовищное извращение. Мы же ушли, зачем им нужно было наше возвращение в наши дома и постепенное убийство?».

Ольга Просвирова и Ольга Ившина

Би-би-си