Всех заместителей министра обороны Украины сняли с должности
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Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны страны. Об этом представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале.
Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что с постов заместителей министра обороны Украины были сняты:
- Гаврилов Владимир Валерианович;
- Замлинский Ростислав Теодозиевич;
- Маляр Анна Васильевна;
- Шарапов Денис Александрович.
Также были уволены:
- Шевченко Андрей Витальевич с должности замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции;
- Дейнега Виталий Олегович с должности замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Ващенко Константин Александрович с должности госсекретаря министра обороны Украины.
Напомним, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова. Его преемником стал глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
По информации на официальном сайте Минобороны Украины, Замлинский занимал пост замминистра обороны с 14 января 2022 года, Дейнега и Шевченко – с 21 февраля 2023 года, Ващенко – с 19 января 2022 года, Шарапов – с 9 апреля 2022 года, Гаврилов – с 28 января 2022 года.
По информации РБК-Украина, Анна Маляр заняла пост замминистра обороны Украины в августе 2021 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2037051-vseh-zamestiteley-ministra-oborony-ukrainy-snyali-s-dolzhnosti/