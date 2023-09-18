Всех заместителей министра обороны Украины сняли с должности

Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны страны. Об этом представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале.

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что с постов заместителей министра обороны Украины были сняты:

Гаврилов Владимир Валерианович; Замлинский Ростислав Теодозиевич; Маляр Анна Васильевна; Шарапов Денис Александрович.

Также были уволены:

Шевченко Андрей Витальевич с должности замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции; Дейнега Виталий Олегович с должности замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации; Ващенко Константин Александрович с должности госсекретаря министра обороны Украины.

Напомним, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова. Его преемником стал глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

По информации на официальном сайте Минобороны Украины, Замлинский занимал пост замминистра обороны с 14 января 2022 года, Дейнега и Шевченко – с 21 февраля 2023 года, Ващенко – с 19 января 2022 года, Шарапов – с 9 апреля 2022 года, Гаврилов – с 28 января 2022 года.

По информации РБК-Украина, Анна Маляр заняла пост замминистра обороны Украины в августе 2021 года.