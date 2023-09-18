Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Всех заместителей министра обороны Украины сняли с должности

Опубликовано:

Здание Верховной Рады
Здание Верховной Рады. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны страны. Об этом представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале.

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что с постов заместителей министра обороны Украины были сняты:

  1. Гаврилов Владимир Валерианович;
  2. Замлинский Ростислав Теодозиевич;
  3. Маляр Анна Васильевна;
  4. Шарапов Денис Александрович.

Также были уволены:

  1. Шевченко Андрей Витальевич с должности замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции;
  2. Дейнега Виталий Олегович с должности замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  3. Ващенко Константин Александрович с должности госсекретаря министра обороны Украины.

Напомним, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Алексея Резникова. Его преемником стал глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

По информации на официальном сайте Минобороны Украины, Замлинский занимал пост замминистра обороны с 14 января 2022 года, Дейнега и Шевченко – с 21 февраля 2023 года, Ващенко – с 19 января 2022 года, Шарапов – с 9 апреля 2022 года, Гаврилов – с 28 января 2022 года.

По информации РБК-Украина, Анна Маляр заняла пост замминистра обороны Украины в августе 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2037051-vseh-zamestiteley-ministra-oborony-ukrainy-snyali-s-dolzhnosti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.