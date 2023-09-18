Кризис с беженцами: глава Еврокомиссии посетила Лампедузу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила центр по приему беженцев на итальянском острове Лампедуза, куда за последние три дня прибыло более 8 тыс. нелегальных иммигрантов. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, обратившаяся за помощью в Евросоюз, говорит, что ее страна не справляется с неконтролируемым наплывом мигрантов, которые тысячами прибывают на остров на лодках.

Как заявила в воскресенье Урсула фон дер Ляйен, «Европе брошен вызов, и он требует общеевропейского решения». На совместной с Джорджей Мелони пресс-конференции глава Еврокомиссии высоко оценила помощь, которую оказывают мигрантам жители острова, который оказался одной из самых удобных точек для прибывающих из стран Африки на лодках людей.

При этом фон дер Ляйен признала, что маленький остров не справляется с таким наплывом, и пообещала оказать поддержку в транспортировке мигрантов с Лампедузы и в борьбе с контрабандистами, которые перевозят по морю нелегальных мигрантов.

По словам Джорджи Мелони, Италия самостоятельно не в силах решить проблему с мигрантами, с которой вскоре столкнутся и другие страны ЕС.

«Будущее Европы зависит от ее способности справляться с эпохальными вызовами нашего времени, и нелегальная иммиграция, бесспорно, является одним из таких вызовов», — подчеркнула она.

С риском для жизни

В субботу на одной из лодок с мигрантами разыгралась трагедия. Как сообщило агентство Ansa, у матери, плывшей из Северной Африки, прямо в пути случились роды и ребенок погиб. Его уже похоронили на кладбище Лампедузы, а причина смерти расследуется.

А в начале недели у берегов острова перевернулась лодка с мигрантами, и в ходе спасательной операции утонул пятимесячный малыш.

Сейчас Джорджа Мелони добивается, чтобы Евросоюз ввел морскую блокаду с целью помешать лодкам с нелегальными мигрантами пересекать Средиземное море.

Тем временем представитель итальянского отделения Красного креста на Лампедузе заявил, что им приходится иметь дело с 2500 мигрантами в центре приема, который рассчитан на 400 человек. С прибывающими работают как представители Красного креста, так и многочисленные добровольцы, которые снабжают мигрантов продовольствием и помогают им перебраться дальше на Сицилию и в другие места.

Небывалый наплыв

В этом году в Италию уже прибыло почти 126 тыс. иммигрантов, это в два раза больше, чем за тот же период 2022 года.

Джорджа Мелони в субботу призвала Урсулу фон дер Ляйен «лично оценить тяжесть ситуации, с которой мы столкнулись» и «немедленно ускорить» выполнение соглашения, достигнутого с Тунисом,

Именно эта страна стала главным отправным пунктом для мигрантов из Африки, пытающихся попасть в Европу.

В рамках сделки с Тунисом, заключенной в июле этого года, Евросоюз обязался предоставить до 110 млн евро на борьбу с контрабандой людей, укрепление границ и возвращение нелегальных мигрантов назад.

Между тем, приток мигрантов на Лампедузу не ослабевает, и отчаявшиеся местные жители устроили в субботу акцию протеста против плана по строительству нового палаточного лагеря для мигрантов.

«У меня двое детей, и если в прошлом году меня эта проблема не сильно волновала, сейчас я инстинктивно ощущаю необходимость защитить своих детей, потому что не знаю, что станет с Лампедузой в будущем», — заявил в интервью агентству Reuters один из участников протестов.

«Лампедуза говорит „остановитесь!“! Нам не нужны палаточные лагеря. Мы заявляем это итальянскому правительству и всей Европе. Жители Лампедузы устали», — подчеркнул другой местный житель.

Активистка Жасмин Лоццелли, которая работает на острове, убеждена, что иммигрантов следует переправлять в материковую Италию.

«Дело не в их числе, а в том, как работает система, — рассказала Жасмин в интервью Би-би-си. — Если заниматься нормальным спасением с помощью больших судов, то их можно переправлять не на остров с населением в 5 тыс, а на материк. А размещать их на Лампедузе — значит создавать чрезвычайную ситуацию».