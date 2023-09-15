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Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения, связанные с незаконным приобретением оружия

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Хантер Байден у микрофона
Хантер Байден. Фото: Kris Connor/WireImage/Getty Images

Сыну президента Джо Байдена, Хантеру, предъявлены обвинения по трем эпизодам подачи ложных сведений о себе при покупке огнестрельного оружия.

Это стало первым случаем, когда сын или дочь действующего президента преследуется в уголовном порядке.

Обвинения были предъявлены вслед за тем, как в июле сорвалась предложенная ранее сделка с правосудием, предусматривавшая признание вины в налоговом мошенничестве и незаконном владении оружием.

Все три последних обвинения связаны с тем, что Байден якобы солгал при заполнении федеральных бланков, когда покупал огнестрельное оружие, будучи наркоманом.

Он отметил, что не употребляет запрещенные наркотические вещества и не имеет зависимости от них, хотя на самом деле в то время активно употреблял крэк.

После этих формальностей Хантер, как следует из судебных документов, купил револьвер кольт в оружейном магазине в штате Делавэр в октябре 2018 года. Он хранил пистолет в течение 11 дней.

Согласно федеральным законам США, ложь при заполнении такой документации или владение огнестрельным оружием в период употребления наркотиков уголовно наказуема.

В случае признания виновным Байдену грозит наказание до 25 лет тюремного заключения, говорится в заявлении Министерства юстиции. Фактические приговоры за федеральные преступления обычно меньше максимально возможных.

Ранее, в ходе переговоров о сделке, Байден был готов пойти на признание вины. Это признание стало бы частью двустороннего соглашения, заключенного между прокурорами и юристами Байдена в июне.

В соответствии с условиями соглашения, ему должно было быть предъявлено два обвинения в неуплате налогов в срок - в 2017 и 2018 годах. Кроме того, ему также понадобилось бы признать незаконное владение огнестрельным оружием.

Сделка провалилась после заявления судьи окружного суда США Мэриэллен Норейки о том, что она не может утвердить соглашение в таком виде. Она указала, что предложенное решение в отношении преступления, связанного с оружием, было необычным.

Между тем на этой неделе республиканцы в Палате представителей США объявили о начале расследования, которое может запустить процесс импичмента президента в отношении Джо Байдена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036677-synu-prezidenta-ssha-hanteru-baydenu-predyavleny-obvineniya-svyazannye-s-nezakonnym-priobreteniem-oruzhiya/

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