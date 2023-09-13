Все страны Балтии закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами

Эстония последней из стран Балтии объявила о введении запрета на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Теперь для зарегистрированных в России автомашин закрыт въезд в Евросоюз через границы Эстонии, Латвии и Литвы.

Введенные Эстонией ограничения начали действовать с 10 утра по местному времени (совпадает с московским) 13 сентября, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Теперь пользователь или владелец автотранспорта с российскими номерами должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

При этом запрет распространяется только на легковые автомобили с российскими номерами вместимостью до девяти пассажиров — автобусы и мотоциклы по-прежнему смогут пересекать границу Эстонии.

По данным эстонских властей, в страну в последнее время въезжало порядка 40 автомобилей с российскими номерами в день. До пандемии и войны это число было в 17 раз больше.

Завтра, по словам главы МИД Эстонии, он поднимет в правительстве вопрос о том, что «делать с уже находящимися здесь машинами с российскими номерами».

«Сегодня по видеосвязи я также встречусь с представителями других приграничных стран, с которыми в первую очередь обсужу эту тему. Как стране, граничащей с Россией, Эстонии важно реализовать такие ограничения вместе со своими соседями, и я приветствую то, что Латвия и Литва уже приняли аналогичное решение», — сказал Цахкна (цитата по сайту эстонской телерадиовещательной корпорации ERR).

Накануне запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами ввели Латвия и Литва.

Во вторник вечером 12 сентября машины с российскими номерами перестали пропускать через границу Латвии с Беларусью и Россией. Власти Латвии пояснили, что выехать из страны на автомобилях с российскими номерами, если они используются как личный транспорт, все еще можно.

За несколько часов до этого автомобили с российскими номерами перестали пропускать пограничники Литвы.

За двое суток Литва не впустила на свою территорию 36 машин с российскими номерами, сообщает Delfi со ссылкой на слова представителя литовской таможни агентству Elta. Во вторник Литва не пропустила 19 автомобилей.

Глава литовской таможни Дарюс Жвиронас заявил, что в дальнейшем власти будут принимать меры в отношении тех российских автомобилей, которые уже находятся на территории страны. «Думаю, что каждый россиянин, владеющий автомобилем, зарегистрированным в России, должен беречься и уехать с этим транспортным средством в третьи страны, то есть в Российскую Федерацию, Республику Беларусь или другие страны», — сказал он.

Жвиронас предположил, что «через две-три недели» все россияне на территории Евросоюза уже будут информированы о действиях новых правил.

При этом он заявил, что запреты касаются именно автомобилей, а не граждан России: «Если у гражданина России есть виза ЕС, вид на жительство в той или иной стране ЕС, это не повод въезжать туда на транспортном средстве. Мы не пропускаем транспортное средство, мы, конечно, пропускаем человека».

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ввозу и импорту из России. Согласно документу, запрещается ввоз в ЕС личных автомобилей и личных вещей (перечень из более 150 позиций).

Позже Еврокомиссия заявила, что этот список носит рекомендательный характер и странам ЕС предстоит в индивидуальном порядке решать, вводить ли запреты или нет.

Личные вещи — можно, автомобили — нельзя

Новые разъяснения Еврокомиссии вызвали широкую дискуссию. Во вторник вечером ЕК несколько смягчила формулировку в опубликованных ранее пояснениях: уточнили, что запрет не должен касаться личных вещей — одежды, обуви, косметики, предметов личной гигиены.

В Еврокомиссии пояснили, что товары, не имеющие существенной важности с точки зрения обхода санкций, например, предметы личной гигиены или одежда, как надетая на человеке, так и находящаяся в его багаже, должны быть оценены пограничниками «соразмерным и разумным способом».

По поводу смартфонов, фотоаппаратов, ноутбуков и компьютеров, которые числятся в запрещенных товарах, ничего не говорится.

При этом в разъяснениях осталась старая формулировка об автомобилях: зарегистрированное в России транспортные средства с российскими номерами не должны въезжать на территорию ЕС.

Эти правила имеют рекомендательный характер, их выполнение — прерогатива отдельных стран ЕС.

Граница двух стран. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Конфискация машин из РФ в Германии

В июле этого года после нескольких арестов легковых автомобилей с российскими номерами в Германии посольство России в Берлине рекомендовало воздержаться от поездок на личных машинах в Европу.

О первых арестах и угрозе конфискации стало известно еще в мае, а к июлю таких случаев набралось уже с десяток. О них пострадавшие рассказывали и СМИ, и в своих социальных сетях.

Немецкая таможня в комментарии РБК пояснила, что «ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России».

Юристы и владельцы арестованных машин предполагали, что таможня в Германии широко трактует понятие «импорт» как «ввоз» и включает в него не только торговлю товарами, но любое перемещение собственности через таможенную границу.

Разъяснения Еврокомиссии от 8 и от 12 сентября фактически подтвердили право таможни трактовать въезд на личном автомобиле российского происхождения как «ввоз» товара (автомобиля) или «импорт».