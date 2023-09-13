Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Все страны Балтии закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами

Опубликовано:

Город Нарва на границе с Россией
Город Нарва на границе с Россией. Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Эстония последней из стран Балтии объявила о введении запрета на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Теперь для зарегистрированных в России автомашин закрыт въезд в Евросоюз через границы Эстонии, Латвии и Литвы.

Введенные Эстонией ограничения начали действовать с 10 утра по местному времени (совпадает с московским) 13 сентября, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Теперь пользователь или владелец автотранспорта с российскими номерами должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

При этом запрет распространяется только на легковые автомобили с российскими номерами вместимостью до девяти пассажиров — автобусы и мотоциклы по-прежнему смогут пересекать границу Эстонии.

По данным эстонских властей, в страну в последнее время въезжало порядка 40 автомобилей с российскими номерами в день. До пандемии и войны это число было в 17 раз больше.

Завтра, по словам главы МИД Эстонии, он поднимет в правительстве вопрос о том, что «делать с уже находящимися здесь машинами с российскими номерами».

«Сегодня по видеосвязи я также встречусь с представителями других приграничных стран, с которыми в первую очередь обсужу эту тему. Как стране, граничащей с Россией, Эстонии важно реализовать такие ограничения вместе со своими соседями, и я приветствую то, что Латвия и Литва уже приняли аналогичное решение», — сказал Цахкна (цитата по сайту эстонской телерадиовещательной корпорации ERR).

Накануне запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами ввели Латвия и Литва.

Во вторник вечером 12 сентября машины с российскими номерами перестали пропускать через границу Латвии с Беларусью и Россией. Власти Латвии пояснили, что выехать из страны на автомобилях с российскими номерами, если они используются как личный транспорт, все еще можно.

За несколько часов до этого автомобили с российскими номерами перестали пропускать пограничники Литвы.

За двое суток Литва не впустила на свою территорию 36 машин с российскими номерами, сообщает Delfi со ссылкой на слова представителя литовской таможни агентству Elta. Во вторник Литва не пропустила 19 автомобилей.

Глава литовской таможни Дарюс Жвиронас заявил, что в дальнейшем власти будут принимать меры в отношении тех российских автомобилей, которые уже находятся на территории страны. «Думаю, что каждый россиянин, владеющий автомобилем, зарегистрированным в России, должен беречься и уехать с этим транспортным средством в третьи страны, то есть в Российскую Федерацию, Республику Беларусь или другие страны», — сказал он.

Жвиронас предположил, что «через две-три недели» все россияне на территории Евросоюза уже будут информированы о действиях новых правил.

При этом он заявил, что запреты касаются именно автомобилей, а не граждан России: «Если у гражданина России есть виза ЕС, вид на жительство в той или иной стране ЕС, это не повод въезжать туда на транспортном средстве. Мы не пропускаем транспортное средство, мы, конечно, пропускаем человека».

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ввозу и импорту из России. Согласно документу, запрещается ввоз в ЕС личных автомобилей и личных вещей (перечень из более 150 позиций).

Позже Еврокомиссия заявила, что этот список носит рекомендательный характер и странам ЕС предстоит в индивидуальном порядке решать, вводить ли запреты или нет.

Личные вещи — можно, автомобили — нельзя

Новые разъяснения Еврокомиссии вызвали широкую дискуссию. Во вторник вечером ЕК несколько смягчила формулировку в опубликованных ранее пояснениях: уточнили, что запрет не должен касаться личных вещей — одежды, обуви, косметики, предметов личной гигиены.

В Еврокомиссии пояснили, что товары, не имеющие существенной важности с точки зрения обхода санкций, например, предметы личной гигиены или одежда, как надетая на человеке, так и находящаяся в его багаже, должны быть оценены пограничниками «соразмерным и разумным способом».

По поводу смартфонов, фотоаппаратов, ноутбуков и компьютеров, которые числятся в запрещенных товарах, ничего не говорится.

При этом в разъяснениях осталась старая формулировка об автомобилях: зарегистрированное в России транспортные средства с российскими номерами не должны въезжать на территорию ЕС.

Эти правила имеют рекомендательный характер, их выполнение — прерогатива отдельных стран ЕС.

Граница РФ и Эстонии
Граница двух стран. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Конфискация машин из РФ в Германии

В июле этого года после нескольких арестов легковых автомобилей с российскими номерами в Германии посольство России в Берлине рекомендовало воздержаться от поездок на личных машинах в Европу.

О первых арестах и угрозе конфискации стало известно еще в мае, а к июлю таких случаев набралось уже с десяток. О них пострадавшие рассказывали и СМИ, и в своих социальных сетях.

Немецкая таможня в комментарии РБК пояснила, что «ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России».

Юристы и владельцы арестованных машин предполагали, что таможня в Германии широко трактует понятие «импорт» как «ввоз» и включает в него не только торговлю товарами, но любое перемещение собственности через таможенную границу.

Разъяснения Еврокомиссии от 8 и от 12 сентября фактически подтвердили право таможни трактовать въезд на личном автомобиле российского происхождения как «ввоз» товара (автомобиля) или «импорт».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036482-vse-strany-baltii-zakryli-vezd-dlya-avtomobiley-s-rossiyskimi-nomerami/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: В России прошли региональные выборы. Везде победили действующие губернаторы Маска обвиняют в срыве атаки ВСУ на российский флот. Какое влияние бизнесмен оказывает на войну в Украине? В мире резко возросло число онкобольных в возрасте до 50 лет. Но не все так однозначно

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.