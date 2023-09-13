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Латвия закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами

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Рига
Рига. Иллюстративное фото: pixabay.com

Автомобили с российскими номерами перестали пропускать через границу Латвии с Беларусью и Россией. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на таможенное управление при Службе госдоходов Латвии.

Если человек откажется выполнять указания таможенного органа, в том числе вернуться в Россию или Беларусь, может быть принято решение о конфискации его автомобиля, заявили в ведомстве.

Запрет вступил в силу с 18:00 по местному времени (совпадает с московским).

Выехать с территории Латвии на автомобилях с российскими номерами, если они используются как личный транспорт, все еще можно.

При этом разрешено вернуться из Евросоюза в Россию на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в России, если они не задекларированы как товары и используются только как средство передвижения, сообщает Delfi.

Запрет на въезд не будет распространяться на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами Европейского Союза и государств-членов, включая делегации, посольства и миссии, во время их движения.

Другие страны

Ранее пропускать автомобили с российскими номерами перестала Литва.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Чахна сообщил, что граничащие с Россией страны Евросоюза на этой неделе обсудят, как реализовать постановление о запрете на ввоз автомобилей с российскими номерами. По его словам, Эстония намерена выполнить указание ЕС.

Как сообщается, Финляндия пока не намерена следовать этому примеру. «Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, мы объявим об этом вовремя», — заявила в интервью крупнейшей финской телерадиокомпании Yle глава департамента санкций министерства иностранных дел Финляндии Пия Саривар.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения по ввозу и импорту из России. Согласно документу, запрещается ввоз в ЕС личных автомобилей и личных вещей (перечень из более 150 позиций).

Позже Еврокомиссия заявила, что этот список носит рекомендательный характер и странам ЕС предстоит в индивидуальном порядке решать, вводить ли запреты или нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036351-latviya-zakryla-vezd-dlya-avtomobiley-s-rossiyskimi-nomerami/

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