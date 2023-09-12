Армения проводит совместные учения с США. Почему союзница России ищет новых гарантов безопасности

В Армении на этой неделе начались небольшие по масштабу, но довольно важные как политический жест учения. В то время как Россия, по словам ее руководства, воюет со всем альянсом НАТО в Украине, солдаты ее главной союзницы на Южном Кавказе тренируются вместе с военными из США.

Эти миротворческие, согласно легенде, учения под названием Eagle Partner, c участием всего 175 армянских и 85 американских военных, стали очередным мазком в общей картине, суть которой такова: Армения разочарована в России, как гаранте ее безопасности, и ищет новых союзников.

Учениям предшествовал обмен примечательными заявлениями. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале сентября в интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что ориентация Армении только на Россию была стратегической ошибкой и что Россия может совсем уйти из региона.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова откликнулась, напомнив присказку про "плохого танцора". В том же выступлении она упомянула критику в адрес России со стороны спикера армянского парламента Алена Симоняна. Симонян после этого заявил, что не будет отвечать "какой-то секретарше".

Одновременно Армения отозвала своего представителя в созданном Россией оборонном блоке ОДКБ. До того, еще в начале года, Ереван отказался проводить на своей территории плановые учения ОДКБ.

1 сентября правительство Армении передало на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда – того самого, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Москва запросила разъяснений, Никол Пашинян заверил, что этот шаг не направлен против России.

И еще один жест: на прошлой неделе жена Пашиняна Анна Акопян приезжала в Киев на саммит первых леди и джентльменов.

Во всем этом обмене словами и жестами, на взгляд внешнего наблюдателя, нет ничего принципиально нового. Армения в последние три года обнаружила, что Россия, ее главная союзница, кажется, не очень хочет и может обезопасить ее (и Нагорный Карабах) от нарастившего военные мускулы соседа и врага – Азербайджана.

"Главная проблема, которая намного важнее политических и дипломатических разногласий, в том, что армянское общество разочаровано в отношении России к блокаде Карабаха и теряет веру в то, что союзник готов что-либо предпринять, чтобы спасти карабахцев от голода. Неготовность Кремля проявить свое отношение к происходящему очень негативно отражается на отношении армян к России", – говорит армянский журналист и писатель Марк Григорян.

Блокада – это события последнего года, а до того, в 2020 году, Россия красноречиво хранила нейтралитет, когда Азербайджан в ходе 44-дневной войны возвращал себе районы вокруг Нагорного Карабаха и Шушу.

Официальные лица объясняли это тем, что на саму Армению Азербайджан не нападал, и, следовательно, Россия и другие союзники по ОДКБ (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) вступаться за нее не должны. А Карабах – ну так сама Армения (на словах) его не признает, Карабах – часть международно признанной территории Азербайджана.

"Если сама Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана, ну что нам делать?" – заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во вторник, настаивая, что в российско-армянских отношениях нет никакого разворота.

Политологи добавляли и другое объяснение: для Путина и других более или менее авторитарных руководителей стран ОДКБ азербайджанский лидер Ильхам Алиев – свой, "классово близкий", пусть его страна и не входит в этот блок. А демократический лидер Пашинян – наоборот, "не свой".

В феврале 2022 года Россия развязала большую войну против Украины, а к концу весны стало окончательно ясно, что она в ней увязла и ей не до других регионов. Кроме того, в нынешней ситуации новое значение для Москвы обрели отношения с Азербайджаном и братской для него Турцией.

Вскоре начались первые прямые мирные переговоры Армении и Азербайджана о мире – при посредничестве Евросоюза, а не России.

Помимо принятия посредничества Евросоюза, Никол Пашинян попытался поправить и отношения с турками – и в июне этого года поехал на инаугурацию переизбравшегося президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Другие члены его команды действовали на американском направлении: в США в этом году съездили министр иностранных дел, секретарь Совета безопасности и начальник генштаба Армении.

Блокада при непротивлении миротворцев

В декабре прошлого года началась блокада Нагорного Карабаха, о которой говорит Марк Григорян.

Вначале Лачинский коридор – единственную дорогу, связывающую Армению и Нагорный Карабах, заблокировали постоянными пикетами группы азербайджанцев, уверявшие, что они – совершенно независимые от государства активисты-экологи.

Затем, в апреле, Азербайджан установил на дороге уже официальный контрольно-пропускной пункт. Объясняя эти действия, Баку заявлял, что армяне перевозят по этой дороге в Карабах – то есть, на международно признанную территорию Азербайджана – солдат и оружие. Армения и карабахцы эти обвинения отвергали.

При этом по соглашению, которое Пашинян и Алиев подписали при посредничестве Путина и которое положило конец 44-дневной войне осенью 2020 года, Лачинский коридор должны контролировать российские миротворцы. Но помешать азербайджанцам взять его под свой контроль они не смогли или не захотели.

В результате армяне Карабаха уже несколько месяцев обвиняют азербайджанцев в том, что те не пропускают через Лачин гражданские грузы, и в итоге в Нагорном Карабахе остро не хватает продовольствия и вообще всего самого необходимого.

Последний обмен заявлениями и жестами проходил еще и на фоне очередного обострения ситуации в регионе. Армянская сторона уже много дней заявляет, что Азербайджан перебрасывает войска к Нагорному Карабаху и на азербайджанско-армянскую границу. Официальный Баку отнекивается, что это просто учения.

Армяне всерьез опасаются, что Азербайджан собирается катком своей военной машины переехать то, что осталось от Нагорного Карабаха – и никакие российские миротворцы ему мешать не станут. Кроме того, как боятся многие в Армении, Азербайджан может атаковать и ее саму – чтобы проложить транспортный коридор вдоль южной границы Армении (с Ираном) в свой эксклав, Нахичевань, и дальше в Турцию.

По соглашению Пашиняна-Алиева-Путина, стороны должны были восстановить сухопутное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью, разорванное еще по ходу войны в начале 1990-х. Но до реализации до сих пор дело не дошло, и официальный Баку регулярно и воинственно высказывает недовольство по этому поводу.

На прошедших выходных стороны пришли к соглашению, которое выглядит как шаг к деэскалации: они договорились открыть два гуманитарных коридора в Нагорный Карабах: один через Лачин, другой – со стороны основной территории Азербайджана. Но как будут работать эти коридоры в условиях, когда обе стороны решительно не доверяют друг другу, предсказать трудно.

Неясны и перспективы новой "многовекторной" политики Пашиняна.

"Представить себе консолидированные действия Запада и России по вопросу обеспечения безопасности жителей Нагорного Карабаха чрезвычайно сложно ввиду очевидных противоречий между Западом и Россией, – рассуждает известный армянский политолог, глава аналитического центра Институт Кавказа Александр Искандарян. – Представить себе замещение российских миротворцев какими-то другими тоже практически невозможно. Можно представить политическое давление на Азербайджан, которое вряд ли будет работать, ибо только политического давления в данной ситуации просто-напросто не хватает".

Об этом говорят многие политические комментаторы: они не видят никаких признаков того, чтобы США или европейские державы были готовы стать гарантами безопасности Армении и армян в Азербайджане и, в частности, заменить российских миротворцев на периметре Нагорного Карабаха (их мандат истекает в конце 2025 года, в пятую годовщину окончания 44-дневной войны).

Все слишком заняты другими проблемами: войной в Украине, противостоянием с Китаем, предстоящими выборами. На этом фоне далекие и маленькие Армения с Карабахом не выглядят для нынешних и потенциальных будущих "гарантов" делом первостепенной важности.