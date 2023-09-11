В России прошли региональные выборы. Везде победили действующие губернаторы

8-10 сентября в России проходили региональные выборы – губернаторов, депутатов в региональные парламенты и другие муниципальные органы.

В 21 регионе выбирали губернаторов. Но интриги не было: везде с большим отрывом победили действующие губернаторы. Кроме того, состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов

Российские власти также организовали голосование на оккупированных украинских территориях. Его результаты не признаются ни Украиной, ни странами Запада, считающими выборы на захваченных территориях нелегитимными.

С начала избирательной кампании было зарегистрировано около двух тысяч сообщений, связанных с нарушениями, было заведено 6 уголовных дел, сообщили в российском МВД.

Самые громкие нарушения

В Находке Приморского края сфальсифицировали все выборы – к такому выводу 9 сентября пришел экс-руководитель движения "Голос" (признано иностранным агентом) Роман Удот, проанализировав статистику по явке. Он заметил, что явка на всех участках города в одно и то же время достигала одних и тех же процентов. По словам эксперта, это значит, что официальная явка не имеет отношения к реальному числу проголосовавших.

В Великом Новгороде в понедельник задержали троих кандидатов в городскую думу, выдвигавшихся от "Яблока". Их могут арестовать на 15 суток по административной статье о неповиновении полиции.

Кандидаты приехали на встречу с избирателями, но по неизвестным причинам их машину заблокировала полиция, сообщила пресс-служба партии. Яблочники отказались выходить из машины, полиция расценила их действия как неповиновение, за что на них и были составлены протоколы. Кандидаты ожидают решения суда.

В Москве задержали женщину за то, что она попросила показать ей выписку из книги избирателей. Комиссии не понравилось ее поведение, и женщина стала снимать происходящее на телефон. После этого полиция ее задержала. Женщина заявила, что затем ее избили в отделении полиции, и поделилась с телеграм-каналами фотографиями своих синяков. На нее составили протокол за мелкое хулиганство с неповиновением полиции, и оставляют на ночь в отделении. Ей грозит 15 суток ареста.

В Ивановской области кандидат от КПРФ заявил, что председатель одной из избирательных комиссий ночью проник в здание, где проходило голосование, вскрыл сейф и поменял бюллетени. Коммунисты потребовали отменить результаты выборов.

В Подмосковье члены УИК пошли на надомное голосование для 11 человек со 150 бюллетенями, сообщает телеграм-канал "Наблюдатели на выборах в МО". После того как это заметили наблюдатели, бюллетени вернулись в сейф.

Во Владимирской перед открытием одного из участков в урне уже обнаружились бюллетени. Об этом сообщает местное издание "Чеснок", которое опубликовало видеозапись с камер наблюдения на этом участке. Каким образом там оказались бюллетени – неизвестно. Члены комиссии вынули бюллетени из урны и положили их себе на стол. Издание пишет, что это может стать причиной для отмены выборов на участке.

Выборы на оккупированных территориях

Выборы на оккупированных Россией территориях не признаются международным сообществом. Украинские власти также заявили, что выборы здесь юридически ничтожны и не имеют никакой силы.

Голосование проходило в занятых российскими войсками районах Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. О том, как именно оно проходило, известно мало – независимого наблюдения на этих участках не было.

Оккупационные власти утверждают, что явка в этих регионах была очень высокой, а победила "Единая Россия".

Губернаторы набирают больше 80%

Официальные цифры, которые публикует ЦИК, показывают ошеломительный успех действующих губернаторов (их выбирали в 21 регионе).

Все действующие главы регионов могли переизбираться. За исключением коммуниста Валентина Коновалова в Хакасии и Андрей Клычкова из Орловской области, все они шли на выборы от "Единой России". И только Коновалов, судя по последним опубликованным цифрам, имеет показатель около 63% (его конкурент-единоросс Сергей Сокол снялся с выборов). В основном губернаторы смогли переизбираться с результатами от 70% до 86%.

Избиравшийся на третий срок (его сроки обнулили вслед за путинскими) мэр Москвы Сергей Собянин получил, если верить данным ЦИК, 76,39% голосов. Он уже пообещал сделать Москву еще "круче" и "краше".

О схожих цифрах российские чиновники отчитались по итогам голосования на четырех частично оккупированных территориях Украины.

Би-би-си не следила непосредственно за ходом голосования, представленный в этом материале краткий обзор основан на сообщениях российских СМИ, новостных агентств и телеграм-каналов.