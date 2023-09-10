ЕС запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и средства личной гигиены

Еврокомиссия подтвердила, что в страны ЕС нельзя въезжать на зарегистрированных в России машинах, а также провозить некоторые личные вещи, передает РБК.

"Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России", – говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии.

Издание сообщает, что таможенный код 8703 охватывает легковые авто и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем 10 человек.

В Еврокомиссии подчеркнули, что также не имеет значения срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, и таможенная процедура, использующаяся для этого (например, выпуск в свободное обращение или временный ввоз).

Кроме того, по информации издания, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, фотокамеры, драгоценные камни, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.

По данным издания, минувшим летом некоторые россияне, приезжавшие в Германию на своих машинах, столкнулись с арестами авто на таможне. В начале июля таможня ФРГ подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии со статьей 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении РФ, и что под это подпадает любое перемещение товаров, даже в личных, некоммерческих целях.

Напомним, в конце июня Евросоюз ввел 11-й пакет санкций против России из-за войны в Украине.

Он включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение на въезд в ЕС зарегистрированных в России грузовиков, а также меры против обхода ранее введенных ограничений.