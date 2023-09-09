Пашинян заявил о готовности к срочным переговорам с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обсудить с президентом Азербайджана Алиевым условия деэскалации, сообщается на официальном сайте кабмина.

Об этом Пашинян заявил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр Армении подтвердил свою приверженность договоренностям, достигнутым в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая 2023 года, и подходу решения всех вопросов исключительно дипломатическими средствами и в конструктивной атмосфере.

Макрон подчеркнул, что необходимо снижение напряженности вдоль границ, а также выразил готовность поддержать усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

Пашинян в свою очередь выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Азербайджан обвинил Армению в обстреле своей территории - Минобороны страны опубликовало соответствующее заявление.

В свою очередь военное ведомство Армении опровергло эти обвинения.

Стоит отметить, 1 сентября Армения и Азербайджан тоже обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль их общей границы к северо-западу от самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Армянские власти сообщили о гибели двух армянских военнослужащих, азербайджанские власти - о ранении троих азербайджанских военных.