Запретить носить паранджу предлагают в Кыргызстане

В Кыргызстане на заседании Жогорку Кенеша (законодательный орган) депутат предложила законодательно запретить ношение паранджи в общественных местах, передает .

Депутат Кыргызстана Шарапаткан Мажитова предложила запретить в общественных местах носить головной убор, который закрывает лицо.

Как она отметила, в Узбекистане уже приняли закон, который запрещает ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо или затрудняет распознавание личности.

"Этот закон нам тоже нужен. Очень многие начали носить паранджу. Пусть носят платок, но не надо закрывать лицо. Это очень опасно", – сказала Мажитова.

Между тем в Узбекистане, как сообщает Gazeta.uz, пару дней назад пленарном заседании законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели пакет поправок в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс. Законопроектом предусматривается ответственность за совершение религиозного обряда по заключению брака лицами, брак которых не зарегистрирован в законном порядке.

Законопроектом предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами, а также за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин.

Кроме того, поправками также будет введена административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать личность граждан.

Напомним, Франция ужесточила запреты на религиозную одежду в государственных школах. С нового учебного года мусульманкам запретили носить не только платки, но и абайи – традиционные платья-халаты.