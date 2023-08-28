Франция ужесточит запрет на мусульманскую одежду в школах

Девушки в хиджабах. Иллюстративное фото: pexels.com

Франция ужесточит и без того строгие запреты на религиозную одежду в государственных школах. С нового учебного года мусульманкам запретят носить не только платки, но и абайи — традиционные платья-халаты.

"Внешний вид учеников в классе не должен сходу выдавать религию. Я принял решение запретить носить абайю в школах", – сказал министр образования Габриэль Атталь.

Ношение платка в государственных школах и правительственных зданиях вне закона с 2004 года, а в 2010 году Франция запретила публичное ношение хиджаба, закрывающего лицо.

Дискуссии во французском обществе о том, чтобы запретить еще и мусульманское платье, шли давно, но активизировались в 2020 году, когда в пригороде Парижа чеченский беженец обезглавил учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Правые политики традиционно выступают за ужесточение запретов, левые обеспокоены нарушением прав женщин и религиозных меньшинств.

Принципы абсолютной свободы слова и секулярности – базовые для французского общества. Этим министр и объяснил новый запрет.

"Секуляризм означает право на эмансипацию, а школа должна оставаться светской", – сказал назначенный этим летом 34-летний Атталь и назвал ношение абайи попыткой пробить брешь в государственной политике, огораживающей школу от религии.

Запреты на религиозную атрибутику в одежде появились во французских школах еще в 19 веке. Светские власти Французской республики стремились ограничить влияние католической церкви на умы детей.

Сначала запрещали кресты, но постепенно с изменением демографии дело дошло и до символов других религий – вне закона оказались и кипы, и никабы.

Во Франции живет более пяти миллионов мусульман – это почти 9% населения страны – самый высокий показатель в Европе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2034313-frantsiya-uzhestochit-zapret-na-musulmanskuyu-odezhdu-v-shkolah/