Вход в исторический центр Венеции станет платным в 2024 году

Весной 2024 года в Венеции будет введена система входа в исторический центр исключительно по билетам. Это решение было принято после рекомендации ЮНЕСКО включить Венецию в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, сообщает The Guardian.

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Городской совет Венеции утвердил план, согласно которому каждый турист должен будет заплатить 5 долларов в день за доступ к историческому центру Венеции. Эта мера введена с целью уменьшения числа посетителей. Мэр Венеции Луиджи Бругнаро подчеркнул, что введение данной инициативы не означает полное закрытие города, но иногда необходимо регулировать поток туристов.

Жители центрального района, студенты и дети в возрасте до 14 лет, а также работники исторического центра и туристы, останавливающиеся в городе на ночь, будут освобождены от оплаты данного взноса. Ведомство добавило, что целью этих мер является сокращение ежедневного потока туристов в определенные периоды, учитывая уникальность и хрупкость города.

План должен быть утвержден расширенным составом городского совета, который соберется 12 сентября. После этого станет известно количество билетов на посещение исторического центра, которое может быть продано за один день.