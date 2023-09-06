Журналисты WSJ провели опрос, довольны ли американцы президентством Байдена

Джо Байден. Фото: Leon Neal/Getty Images

Подавляющее число американских избирателей выражают низкую оценку способности президента Джо Байдена оказать влияние на экономику США. Кроме того, жители страны считают, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок в 2024 году, передает The Wall Street Journal, ссылаясь на опрос избирателей.

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Согласно данным нового опроса, проведенного журналистами The Wall Street Journal, 57% американцев не одобряют действия президента Байдена по стимулированию американской экономики. Опрос указывает на то, что Джо Байден имеет равные шансы на переизбрание со своим оппонентом Дональдом Трампом, который также собирается участвовать в выборах 2024 года.

Опрос был проведен при участии социологов-представителей обеих партий США. От Демократической партии в нем участвовал Майкл Бочиан, от Республиканской партии — Тони Фабрицио. Бочиан отметил, что сейчас американцы ожидают перемен. Но, ни Байден, ни Трамп не являются для них символами грядущих изменений в жизни США.

Данный опрос был проведен после нескольких месяцев, в течение которых Джо Байден посещал штаты и представлял отчеты об экономических достижениях страны, достигнутых за время его президентства. Действующий президент ссылался на рост рабочих мест, повышение заработных плат и снижение инфляции до самого низкого уровня за последние два года.

Однако 58% избирателей, участвовавших в опросе, все равно считают, что экономика США сильно ослабла за последние два года. Только 28% американцев считают, что экономическое положение страны улучшилось при Байдене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035313-zhurnalisty-wsj-proveli-opros-dovolny-li-amerikantsy-prezidentstvom-baydena/