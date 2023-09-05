Международная организация труда заявила о необходимости борьбы с детским трудом

Парень. Иллюстративное фото: pexels.com

Международная организация труда заявила, что будущее миллионов детей во всем мире находится под угрозой, поскольку все больше несовершеннолетних вынуждены бросать обучение в школе ради работы и заработка, передает BBC.

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Гилберт Хунгбо, генеральный директор Международной организации труда, заявил, что на фоне глобальных экономических проблем в регионах по всему миру наблюдается регресс в том, что касается труда несовершеннолетних. По его словам, проблема требует срочного решения.

"Негативный эффект COVID-19 сильно усугубился ростом инфляции и последовавшим за этим ростом стоимости жизни. Если мы не начнем действовать решительно и быстро уже сейчас, то проблема будет становиться все острее с каждым годом", — заявил Гилберт Хунгбо.

Данные, собранные ООН в начале 2020 года, показали, что около 160 млн детей во всем мире вынуждены работать ради пропитания. Тогда же было обнаружено, что достижение глобального прогресса в борьбе с незаконным детским трудом застопорилось впервые за последние 20 лет. Новые данные, собранные в период пандемии COVID-19, указывают на то, что эта тенденция продолжается.

Гилберт Хунгбо сказал, что рост детского труда наблюдается в странах с низким, средним и высоким уровнем дохода, а также в таких секторах экономики, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и строительство.

Обстоятельства, по которым дети вынуждены работать, отличаются от страны к стране, но Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявляет, что инфляция и рост стоимости жизни являются всеобщей проблемой, которая влияет на детей по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035127-mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-zayavila-o-neobhodimosti-borby-s-detskim-trudom/