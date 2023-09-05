Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Международная организация труда заявила о необходимости борьбы с детским трудом

Опубликовано:

Подросток со ссадинами на руках сидит на улице
Парень. Иллюстративное фото: pexels.com

Международная организация труда заявила, что будущее миллионов детей во всем мире находится под угрозой, поскольку все больше несовершеннолетних вынуждены бросать обучение в школе ради работы и заработка, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Гилберт Хунгбо, генеральный директор Международной организации труда, заявил, что на фоне глобальных экономических проблем в регионах по всему миру наблюдается регресс в том, что касается труда несовершеннолетних. По его словам, проблема требует срочного решения.

"Негативный эффект COVID-19 сильно усугубился ростом инфляции и последовавшим за этим ростом стоимости жизни. Если мы не начнем действовать решительно и быстро уже сейчас, то проблема будет становиться все острее с каждым годом", — заявил Гилберт Хунгбо.

Данные, собранные ООН в начале 2020 года, показали, что около 160 млн детей во всем мире вынуждены работать ради пропитания. Тогда же было обнаружено, что достижение глобального прогресса в борьбе с незаконным детским трудом застопорилось впервые за последние 20 лет. Новые данные, собранные в период пандемии COVID-19, указывают на то, что эта тенденция продолжается.

Гилберт Хунгбо сказал, что рост детского труда наблюдается в странах с низким, средним и высоким уровнем дохода, а также в таких секторах экономики, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и строительство.

Обстоятельства, по которым дети вынуждены работать, отличаются от страны к стране, но Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявляет, что инфляция и рост стоимости жизни являются всеобщей проблемой, которая влияет на детей по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035127-mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-zayavila-o-neobhodimosti-borby-s-detskim-trudom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.