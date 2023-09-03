Яркую вспышку в небе сняли жители Турции: это мог быть метеорит (видео)

Падение метеорита в Турции. Кадр из видео: t.me/turknws

Жители нескольких городов на востоке и юго-востоке Турции ночью наблюдали необычное явление. Предполагается, что это было падение метеорита. Кадры, снятые очевидцами, появились в соцсетях.

В нескольких городах Турции жители заметили яркую вспышку на небе. Как пишет издание TRT Haber, предполагается, что этот свет, который успели снять очевидцы, может быть метеоритом.

Явление было видно вечером в городах Диярбакыре, Элязыге, Бинголе, Эрзуруме и Тунджели.

На кадрах, появившихся в сети, можно заметить вспышку зеленого цвета, которая стала падать, оставляя за собой светящийся шлейф.

Одно из видео, на котором виден предположительный метеорит, было снято на свадьбе в Диярбакыре.

По данным из Большой советской энциклопедии, метеориты – это железные или каменные тела, падающие на Землю из межпланетного пространства. Они представляют собой остатки метеорных тел, не разрушившихся полностью при движении в атмосфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035030-yarkuyu-vspyshku-v-nebe-snyali-zhiteli-turtsii-eto-mog-byt-meteorit-video/